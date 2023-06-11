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Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

2023-06-11 12:30:25
Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

Dünya çapında resmi verilere göre neredeyse 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech’i zorlu bir hafta bekliyor. Covid-19 salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan Comirnaty isimli corona virüsü aşısını olanlar, aşının “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.

#1
Foto - Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

Mainz’da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, yarın Almanya’da yargılanacak. Almanya’da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında “kalıcı hasar” oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.

#2
Foto - Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

“BEYİN SİSİNE SEBEP OLDU” İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi.  Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve “beyin sisi” yaşadığı da vurgulandı.  Yarın başlayacak yargı sürecinde kadının BioNTech’ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.

#3
Foto - Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

Hamburg’da bölgesel mahkemesinde görülecek davanın bu yöndeki yüzlerce iddiadan biri olduğu ve iki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği belirtildi. İngiliz Financial Times gazetesi, şirketlerden birinin Düsseldorf merkezli Rogert & Ulbrich olduğunu ve diğer şirketin ise Mainz merkezli Casar-Preller olduğunu duyurdu.  Gazete her iki şirketin de geçmişte Alman otomotiv markası Volkswagen’in diesel yakıt skandalından hukuki zafer kazandığının altını çizdi.

#4
Foto - Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

“ARKASINDA BILL GATES VAR” İDDİASI Rogert & Ulbrich’in ortaklarından Tobias Ulbrich, daha önce Amerikalı milyarder Bill Gates’in “Almanya nüfusunu 27 milyona indirmek için bütün ülkenin aşı olmasını istediğini” iddia etmişti. Bill Gates ise bu iddiaları yalanlamıştı.

#5
Foto - Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty isimli aşı Pfizer ile birlikte üretilip dağıtılsa da Almanya’da davanın BioNTech’e açıldığı belirtildi. Financial Times’a konuşan Ulbrich, Alman medyasının kendisini komplo teorisyeni gibi resmettiğini fakat bunun gerçek olmadığını söyledi.  Öte yandan son dönemde yapılan araştırmalarda Covid-19 aşılarının yan etkileri olduğu fakat bunun çok nadiren görüldüğü de belirtildi.

#6
Foto - Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

Bu yan etkiler arasında nörolojik komplikasyonlar ve miyokardit olarak da bilinen kalp rahatsızlığının bulunduğu aktarıldı. BIONTECH: NET BİR BAĞ GÖSTEREMİYORLAR BioNTech ise iddiaları yalanlarken, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını duyurdu.  BioNTech yetkilileri, “Açılan davada davacı ve avukatları, corona virüsü aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi” ifadesini kullandı.

#7
Foto - Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

Financial Times, BioNTech’in davayı kaybetmesi durumunda doğrudan şirkete yönelik maddi bir hasarın oluşmayacağının altını çizerken, Avrupa Birliği’nin yasal olarak aşı üreticilerini koruduğunu ve davanın olası bir kaybı durumunda ise hükümetlerin suçlanabileceğini aktardı. Rogert & Ulbrich ve Casar-Preller isimli hukuk şirketleri, maddi kazanç elde etmek için insanların endişelerini sömürdüklerine yönelik iddiaları ise yalanladı.

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