2023-06-11 12:30:25 Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme
Dünya çapında resmi verilere göre neredeyse 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech’i zorlu bir hafta bekliyor. Covid-19 salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan Comirnaty isimli corona virüsü aşısını olanlar, aşının “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.