Türkiye onları koronavirüsle tanımıştı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le ilgili şok eden gelişme

Hamburg’da bölgesel mahkemesinde görülecek davanın bu yöndeki yüzlerce iddiadan biri olduğu ve iki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği belirtildi. İngiliz Financial Times gazetesi, şirketlerden birinin Düsseldorf merkezli Rogert & Ulbrich olduğunu ve diğer şirketin ise Mainz merkezli Casar-Preller olduğunu duyurdu. Gazete her iki şirketin de geçmişte Alman otomotiv markası Volkswagen’in diesel yakıt skandalından hukuki zafer kazandığının altını çizdi.