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"Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

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"Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

2024-04-13 15:33:09
"Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

AK Partili eski vekil Metin Külünk, son günlerde ahlaksız bir şekilde hedefe konan Türkiye'nin yüz akı Baykar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1
#1
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Metin Külünk, Türkiye'nin zorlu dönemlerden geçtiğini ve geçmişte bazı İHA'lar ile dolandırıldığını söyledi. İşte Külünk'ün o açıklamaları...

#2
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Türkiye bizzat yaptığı uçakları toprağa gömmesinin ardından bir daha uçak yapmayacak veya yapamayacak” diye düşünüledursun, mağlûbiyet pozisyonundan kurtularak atağa geçmeye çalışan Devlet aklının bir başka yerde çalışmaları sürüyordu.

#3
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Tabiî yıllarca darbelerle oyalanan koca ülke, 1990’lara erişirken bölme maksadı taşıyan terörle tanışmıştı ve teröre karşı mücadele ederken ciddî zafiyet yaşıyordu. Bu ülkenin evlatları pilot olmayı hayâl ededursunlar, ülkenin Hava Kuvvetlerinin ve bu kuvvetlerin donanım ve teçhizatının önemini kavrayanların sayısı parmakla sayılabilir vaziyetteydi.

#4
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Hava Kuvvetleri meselesi o kadar farklı kavratılmıştı ki bu ülkede, bu önemli unsur, herhangi bir kurmay generalin golf maçına gitmesini sağlayan gereksizler listesine alınmak isteniyordu. Golf maçlarına giden kurmaylara kim akıl verdiyse, o akıl veren, “Milletin bebesinin sütünden keserek devletine aktardığı paralarla alınan ve milletin güvenliğini sağlasın diye kullanılması gereken uçakları ve helikopterleri başka sosyal aktivitelerinizde de emrinize amâde etmek istiyorsanız, sizin için veri toplayacak ama uçak gibi tuzlu olsa da güya insan kaybetmemenizi sağlayacak bir şey versek daha iyi olmaz mı?” diye sorup bir de yönlendirme yaptı: “Yahu size Heron verelim, ne dersiniz?”

#5
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

"Türkiye HERON İHA'lar ile dolandırıldı": Heron, Siyonist terör rejimi ülkesi işgalci İsrail’in menşe mührünü taşıyan bir insansız hava aracı. Veri topluyor. Silahı yok. Türkiye bu anlamda müthiş boyutta dolandırılmıştır. Heron adlı bu insansız hava aracının, Türkiye-ABD-İsrail arasındaki sözleşmelere göre öncelikle kumanda merkezi de, kumandası da İsrail’de olmuştur.

#6
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Yani sözde Heron Türkiye’nin ama onu kullanmak imtiyazı Türkiye’de değil. Yani bir ev satın alıyorsunuz, fakat anahtarı sizde değil. Kapısından içeri giremiyorsunuz; o evde yemek yiyemiyor, uyuyamıyor, detay ihtiyaçlarınızı gideremiyorsunuz.

#7
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Bu durum bir yana, Heron konusundaki en önemli nokta, bir Heron ile elde edilen verinin İsrail’deki kumanda odasından alınıp ABD’li birimlere verilmesi, oradan da o bilginin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne intikaliydi. Yani veri var ancak eksik gelebilir, geç gelebilir, yanıltıcı gelebilir.

#8
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Öyle ya, zaten alım sürecinde de pek çok sorun yaşanan Heronlardan alınamayan, alınsa da geç gelen yahut geç gelse de TSK içindeki o dönemki hain FETÖ-NATO casusu unsurlar tarafından tedbir ve hamle uygulaması ihmâl edilen ya da ertelenen veriler nedeniyle Dağlıca’da, Aktütün’de ve Hantepe’de birer gecede maalesef pek çok Mehmetçiğimizi şehadete uğurlamıştık.

#9
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Heronların üzerindeki takibat sistemine entegre edilmek istenen ASELSAN ürünü teçhizat, İsrail tarafından “Ağır gelir, makine uçmaz” gerekçesiyle reddedilmiş, cihanda bir tek İsrail’in Heronları varmış gibi enteresan bir mahkûmiyetle kendi teçhizatımızı da entegre ettirmediler. Buradan bakınca neye yanmalı?

#10
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Türkiye’nin en bilinen ve etkili SİHA’larından biri olan Bayraktar TB2, Baykar Makina tarafından geliştirildi. İHA, keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerinde kullanılabileceği gibi, hassas güdümlü mühimmatlar taşıyarak hedefleri etkisiz hâle getirebilir. Şimdi TB3 yolda!

#11
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Baykar Makina tarafından geliştirilen Akıncı ise, Türkiye’nin gelişmiş ve büyük boyutlu TİHA (taarruzî insansız hava aracı) projelerinden. Akıncı, stratejik görevler için tasarlanmış olup, uzun menzil, yüksek taşıma kapasitesi ve çeşitli görevlere adaptasyon yeteneklerine sahip.

#12
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Türkiye, insansız hava araçları üzerinden büyük dolandırıcılığa maruz kaldığı zamanlardan TUSAŞ, TAI, ASELSAN gibi kamu kurumları başta olmak üzere, Baykar Makina gibi pek çok özel teşebbüsle de insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla savunma, muharebe ve teknoloji sanayiinde büyük bir atılım devrine erişti. Bu süreçte ASELSAN’daki mühendislerimiz gibi canıyla bedel ödeyenlerimiz de oldu, Selçuk Bayraktar gibi, eriştiği pozisyon nedeniyle sürekli itibarına kastedilerek maddî ve manevî bedel ödeyenlerimiz de oldu.

#13
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

1940’lı yıllarda dipdiri uçaklarını toprağa gömen, 1960 ve 1990’lı yıllarda otomobillerini ve ileri teknoloji ürünlerini piyasaya dahi süremeyen Türkiye’yi bugün uzay ligine çıkaran ufuk, içerisine gireceğimiz dönemeçte tekrar bir engellenme tehlikesi yaşamadan, toplumsal bir bilinçle sahiplenilmeli ve asla yorgunluğa terk edilmemeli. Bu anlamda Cumhuriyet’in yüzüncü yılı münasebetiyle 2023 yılında üç şehirde kısa aralıklarla organize edilen Teknofest Fuarı’ndaki azmi nereye sığdırabiliriz, bilemiyorum. Bir kitap fuarını organize etmek ve stantlarını kurmak dahi milyonlarca lirayı ve gece gündüz süren yıllık emekleri peşinde sürüklerken, KAAN’ın, Kızılelma’nın, Akıncı’nın, Bayraktar TB2 ve TB3’ün, Cezeri’nin, Anka’nın, Ulaq’ın ve yüzlerce savunma sanayii firmasının ürünlerinin yanı sıra özel üretimler yapan üniversite ve bilim kurumlarının ürünlerinin de sergilendiği Teknofest’i bir yılda üç kez kurmanın zahmetini tahayyül edebiliyor musunuz?

#14
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Bu iş bir sevda. Bu iş bir tutku. Ve Türkler, Kutluk Kağan’dan Fatih Sultan Mehmed Han’a, Kızılelmalarına daima bu sevda ve tutkuyla, kimsenin tahayyül dahi edemeyeceği bir sadakatle yürümeye devam edecekler. İnadına hür ve bağımsız…

#15
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Bayraktar’a “damatlık” takım gibi bakmak isteyenlerin, “Babam Cumhurbaşkanı olsa hiç çalışmadan paraya para demezdim” seviyesizliğindeki iştahla kendi nefsî arzuları üzerinden Bayraktar’ı okuduklarını görüyoruz.

#16
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

"Selçuk Bayraktar onlar gibi davranmadı, bedel ödedi" Oysa Selçuk Bayraktar, onlar gibi davranmak yerine bedel ödeyerek, mücadele ederek ve bugün elde ettiği konuma rağmen, adeta bulunduğu konumun şükrünü eda eder gibi ülkesi için, Türkiye için daha da fazla çalışıyor. Buraya kadar yazdıklarımız, bunun en büyük kanıtı!

#17
Foto - "Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Sayın Selçuk Bayraktar'ın merhum babası Özdemir Bayraktar'ın ruhu şad olsun.

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