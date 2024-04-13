"Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Hava Kuvvetleri meselesi o kadar farklı kavratılmıştı ki bu ülkede, bu önemli unsur, herhangi bir kurmay generalin golf maçına gitmesini sağlayan gereksizler listesine alınmak isteniyordu. Golf maçlarına giden kurmaylara kim akıl verdiyse, o akıl veren, “Milletin bebesinin sütünden keserek devletine aktardığı paralarla alınan ve milletin güvenliğini sağlasın diye kullanılması gereken uçakları ve helikopterleri başka sosyal aktivitelerinizde de emrinize amâde etmek istiyorsanız, sizin için veri toplayacak ama uçak gibi tuzlu olsa da güya insan kaybetmemenizi sağlayacak bir şey versek daha iyi olmaz mı?” diye sorup bir de yönlendirme yaptı: “Yahu size Heron verelim, ne dersiniz?”