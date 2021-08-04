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Türkiye nefesini tuttu! Adım adım yaklaşan tehlike havadan görüntülendi

2021-08-04 16:57:12
Türkiye nefesini tuttu! Adım adım yaklaşan tehlike havadan görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

#1
Foto - Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın, sarp ve kayalık arazide zaman zamanda yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın, sarp ve kayalık arazide zaman zamanda yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına, bölgede bulunan çok sayıda yangın söndürme ekibince müdahale ediliyor.

Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına, bölgede bulunan çok sayıda yangın söndürme ekibince müdahale ediliyor.

#3
Foto - Bazı ekipler ise yerleşimin yoğun olduğu alanlarda güvenlik amacıyla bekletiliyor.

Bazı ekipler ise yerleşimin yoğun olduğu alanlarda güvenlik amacıyla bekletiliyor.

#4
Foto - Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşık 400 metre kadar yaklaşan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşık 400 metre kadar yaklaşan yangın drone ile havadan görüntülendi.

#5
Foto - Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği görülüyor.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği görülüyor.

#6
Foto - BAKAN BÖLGEDE - Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN BÖLGEDE - Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

#7
Foto - KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR - Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, orman yangınının yaklaştığı Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde devletin tüm birimleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü bildirildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR - Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, orman yangınının yaklaştığı Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde devletin tüm birimleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü bildirildi.

#8
Foto - Şirketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu santrallerin 1050 megavat kurulu güçle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşıladığı ifade edildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu santrallerin 1050 megavat kurulu güçle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşıladığı ifade edildi.

#9
Foto - Açıklamada, santrallere yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından beri yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, santrallere yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından beri yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

#10
Foto -

"Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri’nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye’nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır. Sürecin başından itibaren devletimiz Kemerköy Bölgesi’nde yangına müdahale etmektedir. Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır."

#11
Foto - Açıklamada ayrıca, yangın felaketi bittikten sonra başta ağaçlandırma olmak üzere bölge için tüm imkanların seferber edileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yangın felaketi bittikten sonra başta ağaçlandırma olmak üzere bölge için tüm imkanların seferber edileceği vurgulandı.

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