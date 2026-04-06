Türkiye Kuveyt'i elinden kaçırdı! 8 savaş gemisi siparişi verdiler

Söz konusu gemiler, ST Engineering’in Fearless sınıfı devriye gemileri temel alınarak geliştiriliyor. Platformun, çok yönlülük ve operasyonel güvenilirlik özellikleriyle Orta Doğu’daki görev ortamına uygun şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Bu proje, 2025 yılında EDGE Group ile Kuveyt hükümeti arasında imzalanan ve toplam değeri 2,45 milyar dolar olan 8 adet Falaj-3 açık deniz karakol gemisi anlaşmasının bir parçasını oluşturuyor. EDGE, bu sözleşmeyi o dönemde Orta Doğu’daki en büyük anlaşması olarak nitelendirmişti.