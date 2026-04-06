Türkiye Kuveyt'i elinden kaçırdı! 8 savaş gemisi siparişi verdiler
Türkiye askeri gemi yapımında son dönemde öne çıkarken Kuveyt Donanması, BAE merkezli savunma şirketine dev bir sipariş verdi.
GDH Haber'de yer alan habere göre EDGE Group iştiraki Abu Dhabi Ship Building (ADSB), Kuveyt Donanması için yürütülen savaş gemisi programı kapsamında ST Engineering ile önemli bir alt yüklenici anlaşmasına imza attı.
Şirket açıklamasına göre ST Engineering, Kuveyt’e teslim edilecek 8 adet füze hücumbotu için platform sistemlerinin tasarımı ve tedarikini kapsayan 6 yıllık bir sözleşme kazandı. Sözleşmenin toplam değeri 600 milyon Singapur doları (yaklaşık 467,6 milyon ABD doları) olarak açıklandı.
Anlaşma kapsamında ST Engineering yalnızca sistem tasarımı ve entegrasyonundan sorumlu olmayacak, aynı zamanda üç geminin inşasını Singapur’daki tersanesinde gerçekleştirecek. Şirketin Denizcilik birimi başkanı Tan Leong Peng, sözleşmeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
Bu kazanım, uluslararası savunma pazarlarındaki ivmemizi güçlendiriyor ve Orta Doğu’da gelişmiş deniz güvenliği çözümlerine yönelik artan talebi karşılayabildiğimizi gösteriyor.
Söz konusu gemiler, ST Engineering’in Fearless sınıfı devriye gemileri temel alınarak geliştiriliyor. Platformun, çok yönlülük ve operasyonel güvenilirlik özellikleriyle Orta Doğu’daki görev ortamına uygun şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Bu proje, 2025 yılında EDGE Group ile Kuveyt hükümeti arasında imzalanan ve toplam değeri 2,45 milyar dolar olan 8 adet Falaj-3 açık deniz karakol gemisi anlaşmasının bir parçasını oluşturuyor. EDGE, bu sözleşmeyi o dönemde Orta Doğu’daki en büyük anlaşması olarak nitelendirmişti.
ADSB CEO’su David Massey daha önce yaptığı açıklamada, ilk geminin 2027 yılının ortasında teslim edilmesinin planlandığını ifade etmişti. Massey, teslimat sürecinin hızlandırılması için Birleşik Arap Emirlikleri’nin kendi siparişlerinde esneklik sağladığını belirterek, “Kuveyt için teslimatların önceliklendirilmesi adına bazı yerel teslimatlar ertelenebilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.
EDGE ile ST Engineering arasındaki iş birliği, daha önce de 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Donanması için yürütülen Falaj-3 programında hayata geçirilmişti. Bu yeni sözleşme, iki şirket arasındaki stratejik iş birliğinin devam ettiğini gösteriyor.
