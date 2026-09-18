O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!
Fenerbahçe'de dümene İsmail Kartal artık sıkı bir şekilde geçiyor...
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Fenerbahçe'de dümene İsmail Kartal artık sıkı bir şekilde geçiyor...
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin planlaması şimdiden yapılıyor. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında yolları ayıracağı 2 futbolcuyu şimdiden belirlediği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin açılacağı ocak ayına kadar galibiyet serisi yakalayarak zirveyle puan farkını kapatmayı hedefliyor.
Ara transfer döneminde ise sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle kadrosunu daha da iddialı hale getirmeyi planlıyor. Şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yolları ayıracağı futbolcuları da belirlemeye başladığı öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, yazın sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde ile bu kez vedalaşacak. Sarı-lacivertlilerin, 20 milyon euroya bu transferin gerçekleşmesine sıcak baktığı aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı bir diğer ismin Nelson Semedo olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli futbolcuyla da ara transfer döneminde yolları ayıracağı ifade edildi.
Bu sezon İsmail Kartal'ın bu sezon 9 maçta ilk 11'de başlattığı Semedo, toplam 11 karşılaşmada süre buldu. Deneyimli sağ bek bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.
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