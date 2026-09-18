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O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

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O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

Fenerbahçe'de dümene İsmail Kartal artık sıkı bir şekilde geçiyor...

#1
Foto - O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin planlaması şimdiden yapılıyor. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında yolları ayıracağı 2 futbolcuyu şimdiden belirlediği iddia edildi.

#2
Foto - O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin açılacağı ocak ayına kadar galibiyet serisi yakalayarak zirveyle puan farkını kapatmayı hedefliyor.

#3
Foto - O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

Ara transfer döneminde ise sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle kadrosunu daha da iddialı hale getirmeyi planlıyor. Şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yolları ayıracağı futbolcuları da belirlemeye başladığı öne sürüldü.

#4
Foto - O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, yazın sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde ile bu kez vedalaşacak. Sarı-lacivertlilerin, 20 milyon euroya bu transferin gerçekleşmesine sıcak baktığı aktarıldı.

#5
Foto - O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

Öte yandan Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı bir diğer ismin Nelson Semedo olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli futbolcuyla da ara transfer döneminde yolları ayıracağı ifade edildi.

#6
Foto - O plan artık devreye alındı: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

Bu sezon İsmail Kartal'ın bu sezon 9 maçta ilk 11'de başlattığı Semedo, toplam 11 karşılaşmada süre buldu. Deneyimli sağ bek bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.

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