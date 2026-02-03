  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Göletler kurudu şehir alarm veriyor! Son 65 yılda böylesi görülmedi Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır Büyük fark göze çarptı: Benzinli ve dizel araçların maliyeti belli oldu! Mete Yarar 'bu sessizlik hiç hayra alamet değil' diyerek duyurdu: Topluma sızdılar Hafız Esed on binlerce sivili katletti! Hama Katliamı'nın üzerinden 44 yıl geçti Merak edilen sorunun cevabı belli oldu: Çay mı kahve mi daha yararlı? Fenerbahçe'den Kante açıklaması: Her konuda anlaşılmıştı ama imzalar atılamadı Bayraktar TB2 SİHA'nın kopyasını alarak tepki toplayan ülkeden Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından KBRN tehditlerine karşı geliştirilen ekipmanlar kamuoyuna tanıtıldı. Ekipmanlar büyük ihracat potansiyeli taşıyor.

#1
Foto - Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri için sadece yüksek teknolojili silah sistemleri ve mühimmat değil, aynı zamanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı yerli savunma ürünleri geliştirerek harp sahasındaki personelin güvenliğini en üst seviyede sağlıyor.

#2
Foto - Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır

MKE, bünyesinde bulunan Ar-Ge laboratuvarlarında, KBRN risklerine karşı yerli çözümler geliştirerek, yüksek teknolojili koruyucu kıyafetlerin üretimini aralıksız sürdürüyor. Aktif karbon teknolojisi ile çok katmanlı olarak tasarlanan koruyucu kıyafetler, en zorlu operasyonel koşullarda dahi Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor. İki ayrı fonksiyonel katman teknolojisi ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen kıyafetler, sekiz ayrı ürün konfigürasyonu ile farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek esnek bir yapı sunuyor.

#3
Foto - Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır

Bu kapsamda üretilen özel teknolojili koruyucu kıyafetler; taktik operasyonlar sırasında yüksek düzeyde ergonomi ve hareket kabiliyeti sunacak şekilde tasarlandı.

#4
Foto - Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır

Zorlu saha koşulları göz önünde bulundurularak diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri özel olarak güçlendirilen kıyafetler, aşırı sıcak ve soğuk havanın yanı sıra zorlu çevre koşullarında da güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

#5
Foto - Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır

Farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan bu kıyafetlerde; el ve ayak bileği bölgelerinde uygulanan çift katmanlı koruma, sıvı ve buhar girişine karşı ek güvenlik sağlarken, sırt bölgesinde yer alan acil tahliye taşıma aparatı operasyonel koşullarda hızlı müdahale ve yaralı tahliyesini destekliyor.

#6
Foto - Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır

Altında MKE mühendislerinin imzası bulunan koruyucu ekipmanlarının tamamı NATO standartlarına uygun olarak geliştirildi. Türkiye'nin KBRN alanındaki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşıyarak, güvenlik güçlerine her senaryoda hazır olma kabiliyeti kazandıran bu sistem, yüksek ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ..
Neler oluyor? Rus diplomat kovuldu
Dünya

Neler oluyor? Rus diplomat kovuldu

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Londra'da Rus diplomat sınır dışı edildi.
Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset
Dünya

Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset

Jeffrey Epstein dosyalarının yeni bölümünde ünlü şarkıcı Rihanna ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ismi..
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

15 Temmuz hainlerine yıllarca kucak açan Yunanistan, FETÖ’cülerin “ulusal güvenlik tehdidi” diyerek oturum ve iltica izinlerini iptal etmeye..
Sübyancı Epstein’den Trump’a salvolar! 'Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok'
Gündem

Sübyancı Epstein’den Trump’a salvolar! 'Vücudunda tek bir namuslu hücre bile yok'

ABD’de kurduğu sapkın fuhuş ağıyla dünya gündemini sarsan ve cezaevinde şaibeli bir şekilde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in, 2017 yılına ait ..
Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!
Gündem

Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!

Epstein sapıklığının küresel yankıları sürerken, İstanbul'un kalbinde, İBB'ye emanet edilen minik yavrularımızdan gelen feryatlar vicdanları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23