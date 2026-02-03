Türkiye KBRN tehdidine karşı geliştirdi! Dünyanın peşine düşmesi yakındır

MKE, bünyesinde bulunan Ar-Ge laboratuvarlarında, KBRN risklerine karşı yerli çözümler geliştirerek, yüksek teknolojili koruyucu kıyafetlerin üretimini aralıksız sürdürüyor. Aktif karbon teknolojisi ile çok katmanlı olarak tasarlanan koruyucu kıyafetler, en zorlu operasyonel koşullarda dahi Mehmetçiğe ileri düzeyde koruma sağlıyor. İki ayrı fonksiyonel katman teknolojisi ve dört farklı model esas alınarak geliştirilen kıyafetler, sekiz ayrı ürün konfigürasyonu ile farklı görev profilleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek esnek bir yapı sunuyor.