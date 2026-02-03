  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ölçüm yaptırmayanlar dikkat! 2026 egzoz emisyon cezaları el yakıyor Kaçak elektrik skandalı! Trafonun büyüklüğü bakın kaç konuta bedel çıktı TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı! Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak! Deterjan kullanmaya gerek yok! İşte beyaz çorapları ilk günkü gibi yapmanın kolay yolu Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı İnşaatta göçük oldu: 1 işçi hayatını kaybetti
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş

Mossad ajanı Jeffrey Epstein’ın sapkınlık ağına ilişkin 3.5 milyon sayfalık gizli arşivin yayınlanmasıyla dünya sarsılırken Amerikan “The Simpsons” dizisinin yıllar öncesinde fuhuş adasına gönderme yaptığı ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş

Zenginleri ve dünya liderlerini İsrail adına tehdit etmek için küçük kızlardan kurudğu kurduğu fuhuş adığıyla tanınan Epstein’a ait dosyaların yeniden açılmasıyla birlikte The Simpsons dizisindeki 25 yıllık ‘gizli ada’ sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Jeffrey Epstein’e ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfalık belgelerin yayımlanmasıyla birlikte, dünyaca ünlü animasyon dizisi Simpsonlar’da yaklaşık 25 yıl önce yayımlanan bir sahne yeniden gündem oldu. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, dizinin ‘gizli bir adada dünyayı yöneten güçler’ göndermesiyle Epstein’ın özel adası arasında bağlantı kurulduğu iddiaları gündeme taşındı.

#2
Foto - Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, Epstein’ın çevresindeki siyasetçiler, milyarderler, ünlüler ve kraliyet mensuplarına dair çok sayıda isim yer aldı. Tartışmalar, dizinin yaratıcısı Matt Groening’in adının geçmişte Epstein dosyalarında yer almasıyla daha da alevlendi. 2025 yılında hayatını kaybeden ve Epstein mağdurlarından biri olan Virginia Giuffre, daha önce yayımlanan ifadelerinde Groening ile karşılaştığını ve kendisine masaj yaptığını iddia etmişti. Groening hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmezken, iddialar yıllar sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

#3
Foto - Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş

25 YIL ÖNCE YAYINLANMIŞ - Tartışmaların merkezinde, 2000’li yılların başında yayınlanan The Parent Rap adlı bölümde yer alan kısa bir arka plan yazısı bulunuyor. Sosyal medyadaki kesitlerde, sahnede “Uyarı: Bir yerlerde bir adada bazı çılgın insanlar gizlice dünyayı yönetiyorlar” ifadesinin yer aldığı belirtiliyor.

#4
Foto - Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş

Epstein’ın Little St. James Adası’nın yıllar sonra cinsel istismar ağıyla ilişkilendirilmesi, bu sahnenin yeniden yorumlanmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları bir süredir, dizinin “gerçeği önceden haber verdiği” yönünde teoriler paylaşıyor.

#5
Foto - Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş

Medya araştırmacılarına göre Simpsonlar, geleceği ‘öngören’ bir yapım olmaktan çok , dönemin toplumsal kaygılarını hiciv yoluyla yansıtan bir dizi olarak görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!
Gündem

"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!

Bir dönem "geçilemez" denilen, terör örgütü YPG'nin kalesi haline getirilen Ayn el-Arab, şanlı bir direnişle topa tüfeğe gerek kalmadan terö..
PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru
Gündem

PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru

Batı'nın şımarttığı terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Haseke’de huzur bekleyen masum sivilleri hedef alan..
10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti
Gündem

10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti

Antalya–Isparta Karayolu'nda 10 kişinin vefat ettiği kazaya karışan firmanın bir başka otobüsü aynı güzergahta hız yaparken görüntülendi. Gö..
Ekrem’de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede?
Gündem

Ekrem’de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Ekrem’de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede?" başlıklı yazısı....
Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ..
Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset
Dünya

Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset

Jeffrey Epstein dosyalarının yeni bölümünde ünlü şarkıcı Rihanna ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ismi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23