Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, Epstein’ın çevresindeki siyasetçiler, milyarderler, ünlüler ve kraliyet mensuplarına dair çok sayıda isim yer aldı. Tartışmalar, dizinin yaratıcısı Matt Groening’in adının geçmişte Epstein dosyalarında yer almasıyla daha da alevlendi. 2025 yılında hayatını kaybeden ve Epstein mağdurlarından biri olan Virginia Giuffre, daha önce yayımlanan ifadelerinde Groening ile karşılaştığını ve kendisine masaj yaptığını iddia etmişti. Groening hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmezken, iddialar yıllar sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.