  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
16 yıldır bekleniyordu! Türkiye'nin dev projesi resmen rafa kaldırıldı Ölçüm yaptırmayanlar dikkat! 2026 egzoz emisyon cezaları el yakıyor Kaçak elektrik skandalı! Trafonun büyüklüğü bakın kaç konuta bedel çıktı TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı! Adadan dünyayı yönetiyorlar! Simpsonslar, Esptein’ı da bilmiş NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak! Deterjan kullanmaya gerek yok! İşte beyaz çorapları ilk günkü gibi yapmanın kolay yolu Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı

Türkiye'nin savunma alanındaki şirketlerinden birisi olan Assan Group ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şirket sahiplerine casusluk suçlarından dava açıldı.

1
#1
Foto - Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

#2
Foto - Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

#3
Foto - Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

#4
Foto - Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!
Gündem

"Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi!

Bir dönem "geçilemez" denilen, terör örgütü YPG'nin kalesi haline getirilen Ayn el-Arab, şanlı bir direnişle topa tüfeğe gerek kalmadan terö..
PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru
Gündem

PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru

Batı'nın şımarttığı terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Haseke’de huzur bekleyen masum sivilleri hedef alan..
Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ..
Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Gündem

Sapkın Kerimcan'a hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sapkın Kerimcan Durmaz 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı...
Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset
Dünya

Epstein skandalında Tom Barrack da çıktı: Çocuğun fotoğrafını gönder! Beni gülümset

Jeffrey Epstein dosyalarının yeni bölümünde ünlü şarkıcı Rihanna ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ismi..
Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!
Gündem

Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu hamlenin ardından Trump, Hindi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23