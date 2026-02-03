Kayyım atanmıştı! Türk savunma devinin sahibine casusluk davası açıldı
Türkiye'nin savunma alanındaki şirketlerinden birisi olan Assan Group ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şirket sahiplerine casusluk suçlarından dava açıldı.
Türkiye'nin savunma alanındaki şirketlerinden birisi olan Assan Group ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şirket sahiplerine casusluk suçlarından dava açıldı.
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23