NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak!

“DİKKATİMİZİ BAŞKA YÖNE ÇEVİRMEDİK” Diğer küresel gelişmelere odaklanılmasının Ukrayna'da bazı endişelere yol açtığına işaret eden Rutte, "Ancak sizi temin etmek isterim ki dikkatimizi başka yöne çevirmiş değiliz. Ukrayna, güvenliğimiz için hayati öneme sahip ve öyle olmaya devam edecek. Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığımız sarsılmaz." diye konuştu. Rutte, NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) aracılığıyla milyarlarca dolar değerinde kritik ABD askeri teçhizatının müttefikler ve ortaklar tarafından finanse edilerek Ukrayna'ya aktarıldığını anımsatarak, "Geçen yaz PURL'ü başlattığımızdan bu yana, Ukrayna'nın Patriot bataryaları için kullanılan füzelerin yaklaşık yüzde 75'i ve diğer hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin yüzde 90'ı bu mekanizma sayesinde sağlandı." diye konuştu. Ukrayna'nın acilen daha fazlasına ihtiyaç duyduğunun da farkında olduğuna işaret eden Rutte, bu yönde çalışmaların sürdüğünü, müttefiklere Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için stoklarını sonuna kadar zorlama, verebilecekleri her şeyi sunma çağrısında bulunduğunu kaydetti. Rutte, hem NATO üyesi ülkelerde hem de Ukrayna'da savunma üretiminin arttığını belirterek, işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.