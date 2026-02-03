  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak!

Ukrayna'nın başkenti Kiev, tarihi bir NATO ziyaretine ev sahipliği yaptı. Ukrayna Parlamentosu'nda milletvekillerine seslenen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Batı yorulacak" beklentisinin büyük bir yanılgı olduğunu vurguladı. Rutte, olası bir barış anlaşmasının ardından Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak amacıyla müttefiklerin bizzat sahada olacağını duyurdu. "Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak" diyen Rutte, ABD, Avrupa ve Kanada'nın bu güvenceyi teyit ettiğini belirtti.

Foto - NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin sağlam olacağını belirterek, "Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak." ifadelerini kullandı. Kiev'de bulunan Rutte, Ukrayna Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada NATO'nun desteğini yineledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bekleyerek yıpratabileceğini" düşündüğünü ifade eden Rutte, Putin'in Ukrayna'nın zayıf olduğunu, destekçilerinin zamanla yorulacağını ve iradenin sarsılacağını sandığını kaydetti. Rutte, "Ancak büyük bir yanılgı içindeydi. Ukrayna güçlüdür ve desteğimiz sarsılmazdır." dedi.

Foto - NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak!

“DİKKATİMİZİ BAŞKA YÖNE ÇEVİRMEDİK” Diğer küresel gelişmelere odaklanılmasının Ukrayna'da bazı endişelere yol açtığına işaret eden Rutte, "Ancak sizi temin etmek isterim ki dikkatimizi başka yöne çevirmiş değiliz. Ukrayna, güvenliğimiz için hayati öneme sahip ve öyle olmaya devam edecek. Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığımız sarsılmaz." diye konuştu. Rutte, NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) aracılığıyla milyarlarca dolar değerinde kritik ABD askeri teçhizatının müttefikler ve ortaklar tarafından finanse edilerek Ukrayna'ya aktarıldığını anımsatarak, "Geçen yaz PURL'ü başlattığımızdan bu yana, Ukrayna'nın Patriot bataryaları için kullanılan füzelerin yaklaşık yüzde 75'i ve diğer hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin yüzde 90'ı bu mekanizma sayesinde sağlandı." diye konuştu. Ukrayna'nın acilen daha fazlasına ihtiyaç duyduğunun da farkında olduğuna işaret eden Rutte, bu yönde çalışmaların sürdüğünü, müttefiklere Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için stoklarını sonuna kadar zorlama, verebilecekleri her şeyi sunma çağrısında bulunduğunu kaydetti. Rutte, hem NATO üyesi ülkelerde hem de Ukrayna'da savunma üretiminin arttığını belirterek, işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.

Foto - NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak!

“SAHADA ASKERLER, HAVADA JETLER, KARADENİZ’DE GEMİLER OLACAK” Ukrayna'nın güçlü silahlı kuvvetlerin yanı sıra sağlam güvenlik garantilerine de ihtiyacı olduğunu anımsatan Rutte, şunları kaydetti: "ABD, Avrupa ve Kanada, Ukrayna'nın Rusya ile barış inşa edebilmesi için ihtiyaç duyduğu güvenceyi sağlamaya hazır olduklarını teyit etmiştir. Gönüllüler Koalisyonu üyeleri bu garantiler konusunda cesaret verici ilerleme kaydetti. Bazı Avrupalı müttefikler, bir anlaşmaya varıldıktan sonra Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak." ABD'nin de arka plandaki güvenceyi sağlayacağını belirten Rutte, diğer müttefiklerin de Ukrayna'ya farklı şekillerde destek vermeyi taahhüt ettiğini anımsattı.

Foto - NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak!

“GÜVENLİK GARANTİLERİ SAĞLAM” Rutte, "Güvenlik garantileri sağlam ve bu hayati önemdedir. Çünkü bu korkunç savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşmanın zor tercihler gerektireceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Barışın kalıcı olacağını taahhüt eden Rutte, Putin'in kendi halkından sayısız insanı feda etmeye hazır olmasına rağmen kazanamadığını, cephedeki kazanımların son derece yavaş ve ağır ilerlediğini dile getirdi. Rutte, Rusya üzerindeki baskının ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirterek, "Kış soğuk olabilir ama bahar mutlaka gelecek." dedi.

Yorumlar

Sassas

Nato bu savaşa neden müdahale ediyor iki hür devlet savaşıyor taraf olmamak gerek taraf olunacaksa mazlum filistin halkı israile elinde hertrlü silahla saldırırken neden gıkınız çıkmıyor çünkü katledilenler müslüman dimi ukraynada yahudi dimi allah sizi kahretsin
