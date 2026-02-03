NATO'dan Ukrayna için tarihi taahhüt: Sahada asker, havada jet, Karadeniz'de gemiler olacak!
Ukrayna'nın başkenti Kiev, tarihi bir NATO ziyaretine ev sahipliği yaptı. Ukrayna Parlamentosu'nda milletvekillerine seslenen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Batı yorulacak" beklentisinin büyük bir yanılgı olduğunu vurguladı. Rutte, olası bir barış anlaşmasının ardından Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak amacıyla müttefiklerin bizzat sahada olacağını duyurdu. "Sahada askerler, havada jetler, Karadeniz'de gemiler olacak" diyen Rutte, ABD, Avrupa ve Kanada'nın bu güvenceyi teyit ettiğini belirtti.