Konya'da gündeme oturan sondaj! Türkiye'nin gözü oraya çevrildi: Yerin 350 metre altına iniliyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte sondaja hazırlanılıyor. Sondajla ilgili detaylar belli oldu.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte sondaja hazırlanılıyor. Sondajla ilgili detaylar belli oldu.
Konya'da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ruhsat verilen şirket çalışmalara başladı. Konya’nın Karapınar ilçesinde son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan maden arama faaliyetleri, Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen istişare toplantısında ele alındı. Toplantıda şirket yetkilileri, yapılması planlanan sondaj çalışmasının kapsamına ilişkin teknik bilgiler verirken, yetkililer tarım arazileri, meralar, yeraltı su kaynakları ve vatandaşların yaşam alanlarının korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı.
Karapınar Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya mülki amirler, Esan/Eczacıbaşı Holding Operasyon Yöneticisi Fethi İbrahim Pekcan ve şirketin teknik heyeti, Yeşilyurt ve çevre mahallelerin muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Sosyal medyada paylaşımlar yapan Yeşilyurtlular Derneği temsilcilerinin davete rağmen toplantıya katılmaması ise dikkat çekti. Toplantıda, bölgede yürütülmesi planlanan maden arama faaliyetleriyle ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretleri doğrudan şirket yetkililerine yöneltildi. Özellikle tarım arazileri, mera alanları, hayvancılık faaliyetleri ve yeraltı su kaynakları üzerindeki olası etkiler gündeme getirildi.
Toplantının açılışında konuşan Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçenin tarım ve hayvancılığın yanı sıra doğal ve jeolojik değerleriyle de önemli bir bölge olduğunu belirterek, yatırımların hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Kaymakam Öztürk, tarım arazilerinin, meraların, yeraltı su kaynaklarının ve 2863 sayılı Kanun kapsamında koruma altındaki tarihi ve doğal varlıkların korunmasının temel öncelik olduğunu ifade etti. İlçenin gelişmesi ve yeni yatırımların yapılmasını arzu ettiklerini belirten Öztürk, bu gelişmenin doğal kaynakların, çevrenin ve vatandaşların yaşam alanlarının korunmasıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, bölgede yapılacak sondaj faaliyetinin nerede gerçekleştirileceği, kaç noktada yapılacağı, ne kadar süreceği ve çalışmalarda ne kadar su kullanılacağı gibi konuların kamuoyuyla açık şekilde paylaşılmasının önemine işaret ederek, “Burada her şey şeffaf şekilde konuşulacak” mesajı verdi. Kaymakam Öztürk ayrıca, sosyal medyada teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda tedirginliğe yol açmasının doğru olmadığını belirterek, vatandaşların sorularının doğrudan yetkililere sorulması ve sürecin doğru bilgiler üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Şirket adına açıklamalarda bulunan Operasyon Yöneticisi Fethi İbrahim Pekcan ile Jeoloji Mühendisi Aydın Bey, faaliyetlerin kapsamını harita ve teknik sunumlar üzerinden anlattı. Şirket yetkilileri, sahadaki arama ruhsatının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verildiğini ve arama faaliyetleri kapsamında numune (karot) alınmasının teknik sürecin bir parçası olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ve Ovacık mevkisinde belirlenen tek bir noktada sondaj çalışması gerçekleştirilecek. Sondajda yaklaşık 5,5 santimetre çapında ekipman kullanılacağı ve yaklaşık 300-350 metre derinliğe inilmesinin planlandığı bildirildi. Çalışmanın yaklaşık 20x20 metrelik bir alanda yürütüleceği, sondajda tankerle getirilen suyun kullanılacağı ve suyun kapalı devre sistemle değerlendirilmesinin planlandığı aktarıldı. Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasının ardından sahanın rehabilite edilerek yaklaşık 15-30 gün içerisinde terk edileceğini, sondaj sırasında patlayıcı kullanılmayacağını ifade etti. Şirket yetkilileri ayrıca mevcut aşamada bölgede maden işletmesi kurulmasının söz konusu olmadığını, yürütülen faaliyetin yalnızca teknik arama ve numune alma çalışması olduğunu vurguladı.
Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fethi İbrahim Pekcan, teknik arama faaliyetinin doğrudan maden işletmesi anlamına gelmediğini belirtti. Pekcan, arama çalışmalarının amacının bölgede ekonomik açıdan işletilebilir bir rezerv bulunup bulunmadığının tespit edilmesi olduğunu ifade ederek, arama sahalarının maden işletmesine dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Olası bir rezerv tespiti halinde ise bunun hemen bir maden işletmesine dönüşmeyeceğini belirten şirket yönetimi, sürecin uzun yıllara yayılan çok aşamalı bir hukuki ve teknik prosedürü bulunduğunu aktardı. Şirket yetkilileri, olası bir rezerv tespit edilmesi durumunda kapsamlı ÇED süreçleri, ilgili bakanlık ve kurumların değerlendirmeleri ile halkın katılım toplantıları gibi yasal süreçlerin işletileceğini ifade etti.
Toplantıya katılan mahalle muhtarları ise özellikle mera alanlarının ve tarımsal sulamada kullanılan kuyuların korunmasına dikkat çekti. Bölgede çok sayıda hayvanın otlatıldığı mera alanlarının hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını belirten muhtarlar, sondaj çalışmalarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerine zarar vermemesi gerektiğini dile getirdi. Toplantıda sondaj faaliyetinde kullanılacak su miktarı ve suyun yönetim yöntemi de ele alınırken, çalışma sırasında tarım arazileri, meralar ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki olası etkilerin dikkate alınacağı ve gerekli tedbirlerin uygulanacağı belirtildi. Toplantıda yerel basın mensupları da vatandaşların merak ettiği konuları doğrudan yetkililere yöneltti. Şirket yetkilileri, olası bir maden projesinin hayata geçirilmesinin mevcut sondaj çalışmasından ayrı ve çok daha uzun bir süreç olduğunu belirterek, gerekli yasal izin ve değerlendirmeler tamamlanmadan işletme aşamasına geçilemeyeceğini ifade etti.
Fethi İbrahim Pekcan’ın, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ile yapılan görüşmelerde de özellikle toplum hassasiyetine dikkat çekildiğini belirttiği öğrenildi. Pekcan, süreç boyunca vatandaşların menfaatinin gözetilmesi, çevresel hassasiyetlerin dikkate alınması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği yönündeki yaklaşımın kendilerine açık şekilde aktarıldığını ifade etti. Sondaj alanında yürütülecek çalışmaları isteyen vatandaşların yerinde görebileceği de toplantıda dile getirildi. Toplantının sonunda, sondaj faaliyetinin idari birimler tarafından yakından takip edilmesi ve kamuoyunun süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Yetkililer, mevcut çalışmanın numune alma amaçlı, sınırlı süreli bir sondaj faaliyeti olduğunu; bölgede maden işletmesi kurulmasına ilişkin bir karar bulunmadığını bir kez daha vurguladı. Kaymakamlık toplantı salonundaki programa İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk,Belediye Başkanı İbrahim Önal ,İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Filikçi Yeşilyurt, Akören,Oymalı muhtarları ile diğer yetkililer katıldı. KAYNAK: BBN HABER
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