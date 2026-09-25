Konya'da gündeme oturan sondaj! Türkiye'nin gözü oraya çevrildi: Yerin 350 metre altına iniliyor

Toplantının açılışında konuşan Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçenin tarım ve hayvancılığın yanı sıra doğal ve jeolojik değerleriyle de önemli bir bölge olduğunu belirterek, yatırımların hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Kaymakam Öztürk, tarım arazilerinin, meraların, yeraltı su kaynaklarının ve 2863 sayılı Kanun kapsamında koruma altındaki tarihi ve doğal varlıkların korunmasının temel öncelik olduğunu ifade etti. İlçenin gelişmesi ve yeni yatırımların yapılmasını arzu ettiklerini belirten Öztürk, bu gelişmenin doğal kaynakların, çevrenin ve vatandaşların yaşam alanlarının korunmasıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, bölgede yapılacak sondaj faaliyetinin nerede gerçekleştirileceği, kaç noktada yapılacağı, ne kadar süreceği ve çalışmalarda ne kadar su kullanılacağı gibi konuların kamuoyuyla açık şekilde paylaşılmasının önemine işaret ederek, “Burada her şey şeffaf şekilde konuşulacak” mesajı verdi. Kaymakam Öztürk ayrıca, sosyal medyada teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda tedirginliğe yol açmasının doğru olmadığını belirterek, vatandaşların sorularının doğrudan yetkililere sorulması ve sürecin doğru bilgiler üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.