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Türkiye kararını duyurdu ve... Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap sonunda geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye kararını duyurdu ve... Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap sonunda geldi

Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişme son dakika koduyla duyuruldu...

#1
Foto - Türkiye kararını duyurdu ve... Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap sonunda geldi

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Robert Lewandowski'ye teklif yaptığı belirtilmişti. Polonyalı yıldızdan Safi'ye beklenen cevap geldi.

#2
Foto - Türkiye kararını duyurdu ve... Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap sonunda geldi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerin başkan adaylarından Hakan Safi kalan sürede anlaştığı dünyaca ünlü futbolcuları açıklamayı planlarken, bu isimlerden biri de Robert Lewandowski olabilir.

#3
Foto - Türkiye kararını duyurdu ve... Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap sonunda geldi

Sabah'ta yer alan habere göre Safi, Lewandowski'ye yıllık 10 milyon eurodan 2028'e kadar sözleşme teklif etti. Polonyalı yıldızın bu teklife sıcak baktığı, Şampiyonlar Ligi için de bonus maddesi talebinde bulunduğu aktarıldı.

#4
Foto - Türkiye kararını duyurdu ve... Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap sonunda geldi

37 yaşındaki golcünün bu talebi sonrası devam eden görüşmelerde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Lewandowski'nin Hakan Safi'nin teklifini kabul ettiği aktarıldı.

#5
Foto - Türkiye kararını duyurdu ve... Lewandowski'den Fenerbahçe için beklenen cevap sonunda geldi

Mason Greenwood ve Merih Demiral'ın da listede yer aldığı belirtilirken, Safi'nin anlaştığı dünya yıldızlarını günlere yayarak açıklaması bekleniyor.

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Yorumlar

Emo

Yıllardır fb nin şampiyonlukları çalınıyor. Fb ye masada güçlü bir lider gerekli.hakan safi bu işi yürüyemez. Onuda sürklase ederler.bizim ali koç tan çok ümidimiz vardı işte sonuç.9 yıldır bunun hesabını soracak diye geçti.fb yi bu cenderenin içinden aziz yıldırım kurtarır.
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