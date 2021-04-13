Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan rezil çalışma! Gülünç duruma düştüler

Yine TİHV raporunda “Öğrencilerin ifade, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine en çok maruz kaldıkları ayın Mart ayı olduğu” iddia edilirken, emniyetin sanki Mart ayında özel bir öğrenci operasyonu yapıyormuş gibi algı oluşturuldu. Oysa raporun devamında kendilerinin de itiraf ettiği üzere, öğrencilerin Mart ayında polisle karşı karşıya gelmesinin en önemli sebebi, o aydaki öğrencilerin teröristlere sahip çıkma adına yaptıkları gösteriler. Özellikle 30 Mart 1972’de Kızıldere’de teröristlerin emniyet güçleri ile yaptıkları çatışmayı hatırlatarak, teröristler lehine gösteri yapan öğrencilerin, emniyet güçleri tarafından önlenmek istenmesi, her yıl yeni olay olarak karşımıza çıkıyor.