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Medya
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Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan rezil çalışma! Gülünç duruma düştüler

2021-04-13 13:32:02
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan rezil çalışma! Gülünç duruma düştüler

2015 ile 2019 yılları arasında “öğrencileri hedef alan ifade, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü ihlalleri” diye hazırlanan skandal raporda, devlete yönelik profesyonel bir algı çalışması yapıldı. Kapağına, 2021 yılındaki Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gay-lezbiyen destekçisi öğrencilerin gösterisinin fotoğrafını koyan sözde vakıf yetkilileri, raporu okuyanlar nezdinde gülünç duruma düştüler. Raporu okuyanlar, “Bu kapak, öğrencilerin özgürlüğünün kısıtlandığı değil, üniversite alanlarında bile ne kadar şirret gösteriler yapılabilindiğinin ispatıdır” dediler.

#1
Foto - TİHV’i kaynak gösteren birçok sol yayın organı, rapordan alıntı yaparak, 2015-2019 arasında 23 öğrencinin, barışçıl gösteri yaparken öldürüldüğünü iddia ederek, sanki polislerin cinayetleri işlediği şeklinde bir izlenim verirken, raporun 14. sayfasında gerçek itiraf edildi.

TİHV’i kaynak gösteren birçok sol yayın organı, rapordan alıntı yaparak, 2015-2019 arasında 23 öğrencinin, barışçıl gösteri yaparken öldürüldüğünü iddia ederek, sanki polislerin cinayetleri işlediği şeklinde bir izlenim verirken, raporun 14. sayfasında gerçek itiraf edildi.

#2
Foto - 4 yıllık süreçte öldürüldüğü öne sürülen 23 öğrencinin 22’si, IŞİD ile PKK’nın savaş yaptığı Kobani’ye gitmek üzere yola çıkanların, Suruç’taki gösterileri sırasında patlayan bomba ile ile öldükleri TİHV tarafından da itiraf edildi.

4 yıllık süreçte öldürüldüğü öne sürülen 23 öğrencinin 22’si, IŞİD ile PKK’nın savaş yaptığı Kobani’ye gitmek üzere yola çıkanların, Suruç’taki gösterileri sırasında patlayan bomba ile ile öldükleri TİHV tarafından da itiraf edildi.

#3
Foto - Yine TİHV raporunda “Öğrencilerin ifade, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine en çok maruz kaldıkları ayın Mart ayı olduğu” iddia edilirken, emniyetin sanki Mart ayında özel bir öğrenci operasyonu yapıyormuş gibi algı oluşturuldu. Oysa raporun devamında kendilerinin de itiraf ettiği üzere, öğrencilerin Mart ayında polisle karşı karşıya gelmesinin en önemli sebebi, o aydaki öğrencilerin teröristlere sahip çıkma adına yaptıkları gösteriler. Özellikle 30 Mart 1972’de Kızıldere’de teröristlerin emniyet güçleri ile yaptıkları çatışmayı hatırlatarak, teröristler lehine gösteri yapan öğrencilerin, emniyet güçleri tarafından önlenmek istenmesi, her yıl yeni olay olarak karşımıza çıkıyor.

Yine TİHV raporunda “Öğrencilerin ifade, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine en çok maruz kaldıkları ayın Mart ayı olduğu” iddia edilirken, emniyetin sanki Mart ayında özel bir öğrenci operasyonu yapıyormuş gibi algı oluşturuldu. Oysa raporun devamında kendilerinin de itiraf ettiği üzere, öğrencilerin Mart ayında polisle karşı karşıya gelmesinin en önemli sebebi, o aydaki öğrencilerin teröristlere sahip çıkma adına yaptıkları gösteriler. Özellikle 30 Mart 1972’de Kızıldere’de teröristlerin emniyet güçleri ile yaptıkları çatışmayı hatırlatarak, teröristler lehine gösteri yapan öğrencilerin, emniyet güçleri tarafından önlenmek istenmesi, her yıl yeni olay olarak karşımıza çıkıyor.

#4
Foto - TİHV’i kaynak göstererek “Öğrenciye zulüm” başlığı atan Cumhuriyet gazetesi yine rezil oldu.

TİHV’i kaynak göstererek “Öğrenciye zulüm” başlığı atan Cumhuriyet gazetesi yine rezil oldu.

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