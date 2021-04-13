2021-04-13 13:32:02 Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan rezil çalışma! Gülünç duruma düştüler
2015 ile 2019 yılları arasında “öğrencileri hedef alan ifade, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü ihlalleri” diye hazırlanan skandal raporda, devlete yönelik profesyonel bir algı çalışması yapıldı. Kapağına, 2021 yılındaki Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gay-lezbiyen destekçisi öğrencilerin gösterisinin fotoğrafını koyan sözde vakıf yetkilileri, raporu okuyanlar nezdinde gülünç duruma düştüler. Raporu okuyanlar, “Bu kapak, öğrencilerin özgürlüğünün kısıtlandığı değil, üniversite alanlarında bile ne kadar şirret gösteriler yapılabilindiğinin ispatıdır” dediler.