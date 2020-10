SİDA'ların insanların can kaybı yaşamadan görevlerini yerine getirdiğini belirten Alanç, ”Gelişen teknoloji otonom kullanıma yönelik milli atılımlar mevcut insanlı platformların yerine getirdiği fonksiyonları insansız sistemler kullanarak, can kaybının olmadığı, insan fizyolojisinin sınırladığı koşulların dışında da görev icrasını mümkün kılan yeni harekat konseptlerinin kullanımına imkan sağlamaktadır. Bu noktada heyecanla ve gururla paylaşmak isterim ki bundan birkaç yıl önce kurduğumuz, bu hayali gerçekleştirmek üzere yaptığımız emek, yoğun çalışmalar ve yatırımlar neticesinde METEKSAN Savunma ile kurduğumuz işbirliğiyle insansız deniz araçları alanında ülkemizin ilk insansız milli muharip deniz aracı projesini hayata geçirdik. Bu başarı ve gurura her zaman olduğu gibi milli menfaatlerimizi ön planda tutarak ve tamamıyla öz sermaye yatırımlarımızla ulaştık. Prototip tasarımını tamamladığımız, üretimi ise Aralık 2020 ayında tamamlanacak olan, silahlı insansız deniz aracı (SİDA) projesini ULAQ serisinin ilk platformu olarak yüce Türk milletinin bilgilerine sunuyoruz” dedi.