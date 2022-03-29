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Siyaset
27
Türkiye ile Özbekistan arasında imzalar atıldı

2022-03-29 22:54:32
Türkiye ile Özbekistan arasında imzalar atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda 10 anlaşma imzalandı.

#1
Foto - Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Kök Saray'daki baş başa ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında imza töreni düzenlendi.

Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Kök Saray'daki baş başa ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında imza töreni düzenlendi.

#2
Foto -

"Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısının Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri", Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.

#3
Foto - Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında "Tercihli Ticaret Anlaşması"nı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov imza altına aldı.

#4
Foto - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov tarafından imzalandı.

#5
Foto - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Hükümlülerin Nakli Anlaşması"nı ve "Adli Bilimler Alanında İşbirliği Mutabakatı"nı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Özbekistan Adalet Bakanı Ruslan Davletov imzaladı.

#6
Foto - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Özbekistan Gümrük Komitesi Başkanı Ekmel Hocamevlanov tarafından imza altına alındı.

#7
Foto - Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı arasında

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı arasında "İnşaat Alanında Mutabakat Zaptı"nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Özbekistan İnşaat Bakanı Batır Zakirov imzaladı.

#8
Foto - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında "2022-2023 Yıllarında İşbirliğine Dair Eylem Planı"na, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Özbekistan Sağlık Bakanı Behzad Musayev imza attı.

#9
Foto - Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı arasında

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Özbekistan Çalışma ve İstihdam Bakanı Nazım Husanov imzaladı.

#10
Foto - Anadolu Ajansı (AA) ile Özbekistan Milli Haber Ajansı (UZA) arasında

Anadolu Ajansı (AA) ile Özbekistan Milli Haber Ajansı (UZA) arasında "İşbirliği Anlaşması"nı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile UZA Genel Müdürü Abusaid Kuçimov imza altına aldı.

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