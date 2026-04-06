Türkiye İHA'ların korkulu rüyası silahı sığınaktan çıkardı! 'TOLGA' ortalığı yangın yerine çevirmek için geliyor

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, TOLGA sisteminin ilk kez Kara Kuvvetleri envanterine alınacağını ve devamında seri üretim aşamasına geçileceğini açıklamıştı. Keleş, sistemin teknik seviyesine ilişkin açıklamasında, “TOLGA yakın hava savunma sistemi, dünyadaki eşdeğerlerine kıyasla çok daha ileri bir sistem. Bu haliyle Çelik Kubbe’nin alt segmentini, yani çok alçak irtifayı kapsayan bir yapıya sahip” ifadelerini kullanmıştı. Mühimmat kabiliyetlerine de değinen Keleş, “Mühimmata olan hakimiyetimiz bizi dünyadaki emsallerimize göre bir adım öne çıkarıyor. 12.7 milimetreden 35 milimetreye kadar tüm kalibrelerde, hedefin önünde dağılarak çelik parçacık bulutu oluşturan mühimmat yapısıyla öne çıktık” ifadelerini kullanmıştı.