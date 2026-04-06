Türkiye İHA'ların korkulu rüyası silahı sığınaktan çıkardı! 'TOLGA' ortalığı yangın yerine çevirmek için geliyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS), savaş sahasında dengeleri tamamen değiştirmeye geliyor. Ürünle ilgili detaylar belli oldu.

“Çelik kubbe” hava savunma mimarisinde, 3.000 metre ve altındaki katmanın korunması amacıyla geliştirilen sistem tamamen yerli ve millî imkânlarla üretildi. TOLGA; kara birliklerinin korunması, kritik tesis güvenliği, hareketli konvoy koruması, üs/yerleşke savunması ve deniz platformlarının korunması gibi farklı görev senaryolarına yönelik olarak geliştirildi.

Sistem, iki farklı angajman konsepti ile görev yapabiliyor. Soft-kill senaryosunda, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki düşman dron; mobil radar istasyonu ve elektro-optik sensörler aracılığıyla tespit edilerek jammer vasıtasıyla karıştırılıyor ve etkisiz hale getiriliyor. Hard-kill senaryosunda ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 mm silah sistemi, araç üzerine monte döner namlulu 12.7 mm sistem ve 20 mm top sistemi kullanılarak dronlar ve sabit kanatlı insansız hava araçları, MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile doğrudan imha ediliyor.

Sistemde kullanılan ve yine MKE tarafından geliştirilen TOLGA mühimmatları, hedefe yaklaşarak patlayıp parçacıklara ayrılacak şekilde tasarlandı. Bu sayede küçük ve yüksek manevra kabiliyetine sahip hava hedeflerine karşı etkinliğin artırılması hedefleniyor. TOLGA; elektronik karıştırma, radar ve elektro-optik sensörler, farklı kalibrelerde silah sistemleri ve komuta-kontrol altyapısını tek bir mimaride birleştirerek entegre bir yakın hava savunma çözümü sunuyor.

Sistemin çok katmanlı angajman kabiliyeti şu şekilde öne çıkıyor: Mobil radar, elektro-optik sistem ve jammer ile 10.000 metre 35 mm TOLGA Silah Sistemi ile 3.000 metre 20 mm TOLGA Silah Sistemi ile 1.000 metre 12.7 mm TOLGA Silah Sistemleri ile 300 metre Bu yapı sayesinde sistem, tehditleri uzak mesafeden tespit ederek öncelikle elektronik baskı altına alıyor, ardından yaklaşan hedeflere karşı kademeli ateş gücü ile imha imkânı sağlıyor.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, TOLGA sisteminin ilk kez Kara Kuvvetleri envanterine alınacağını ve devamında seri üretim aşamasına geçileceğini açıklamıştı. Keleş, sistemin teknik seviyesine ilişkin açıklamasında, “TOLGA yakın hava savunma sistemi, dünyadaki eşdeğerlerine kıyasla çok daha ileri bir sistem. Bu haliyle Çelik Kubbe’nin alt segmentini, yani çok alçak irtifayı kapsayan bir yapıya sahip” ifadelerini kullanmıştı. Mühimmat kabiliyetlerine de değinen Keleş, “Mühimmata olan hakimiyetimiz bizi dünyadaki emsallerimize göre bir adım öne çıkarıyor. 12.7 milimetreden 35 milimetreye kadar tüm kalibrelerde, hedefin önünde dağılarak çelik parçacık bulutu oluşturan mühimmat yapısıyla öne çıktık” ifadelerini kullanmıştı.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin uluslararası pazarda da artan bir ilgi gördüğü belirtiliyor. Katar ve Mısır’a gerçekleştirilen ihracatların ardından sistem, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında üçüncü ihracat başarısına ulaştı. Bu çerçevede MKE, Suudi Arabistan merkezli Al Talbiah firması ile TOLGA sistemi ve 122 mm Çok Namlulu Roketatar mühimmatının ortak üretimine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu iş birliğinin, teknoloji transferi ve yerel üretim altyapısının geliştirilmesi açısından stratejik bir adım olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca MKE’nin, patlayıcı üretimi, mühimmat üretim hatları kurulumu ve teknik iş birlikleri gibi alanlarda da bölgesel ölçekte faaliyetlerini genişlettiği ifade ediliyor.

TOLGA sisteminin yalnızca kara unsurlarıyla sınırlı kalmayacağı, deniz platformlarına entegrasyon çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda sistemin, kamikaze insansız deniz araçları ve düşük irtifa tehditlerine karşı gemilere entegre edilmesi hedefleniyor. Planlanan entegrasyon ile TOLGA’nın, gemilerin mevcut savunma mimarisine ilave bir katman sağlayarak özellikle yakın mesafe ve düşük açı tehditlerine karşı reaksiyon süresini azaltması amaçlanıyor.

