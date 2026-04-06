Türkiye İHA'ların korkulu rüyası silahı sığınaktan çıkardı! 'TOLGA' ortalığı yangın yerine çevirmek için geliyor

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin uluslararası pazarda da artan bir ilgi gördüğü belirtiliyor. Katar ve Mısır’a gerçekleştirilen ihracatların ardından sistem, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında üçüncü ihracat başarısına ulaştı. Bu çerçevede MKE, Suudi Arabistan merkezli Al Talbiah firması ile TOLGA sistemi ve 122 mm Çok Namlulu Roketatar mühimmatının ortak üretimine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu iş birliğinin, teknoloji transferi ve yerel üretim altyapısının geliştirilmesi açısından stratejik bir adım olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca MKE’nin, patlayıcı üretimi, mühimmat üretim hatları kurulumu ve teknik iş birlikleri gibi alanlarda da bölgesel ölçekte faaliyetlerini genişlettiği ifade ediliyor.