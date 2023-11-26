Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

Çiftçi Faruk Işık yaptığı açıklamada, bu yıl yapılan hasattan memnun kaldıklarını söyledi. Şeker pancarının yanı sıra buğday ve soğan ürünleri de ektiklerini dile getiren Işık, "Burada aşağı yukarı bin tondan fazla pancar var. Bu bir tarlanın mahsulü. Bunun gibi daha görmediğiniz birçok tarlada bunun gibi pancar var. Tarlada olan pancarlarımız da var. Daha pancar sökülmeyen bölgelerimiz var." dedi.