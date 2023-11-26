2023-11-26 10:54:36 Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı
Türkiye tarım alanında bir ilke daha imza attı. Son dönemde üretimi artırılan şeker pancarları dağ gibi birikmeye devam ediyor. Geçen yıla göre üretimi iki katına çıkan şeker pancarının değeri adeta altın değerinde. Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırıyor. Yetkililerin verilerini görünce ağzınız açık kalacak. İşte şeker pancarının güncel fiyatı ve Türkiye'deki üretimi...