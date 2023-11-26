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Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

2023-11-26 10:54:36
Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

Türkiye tarım alanında bir ilke daha imza attı. Son dönemde üretimi artırılan şeker pancarları dağ gibi birikmeye devam ediyor. Geçen yıla göre üretimi iki katına çıkan şeker pancarının değeri adeta altın değerinde. Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırıyor. Yetkililerin verilerini görünce ağzınız açık kalacak. İşte şeker pancarının güncel fiyatı ve Türkiye'deki üretimi...

#1
Foto - Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

Ankara'nın Haymana ilçesinde çiftçilerin ektiği ve verimini aldığı şeker pancarı hasadı başladı. Çiftçiler Türkiye'nin önümüzdeki yıl şekere doyacağını belirtirken gelen son haber herkesi heyecana boğdu. Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti, şimdi topraktan adeta fışkırıyor. Değerini görünce ağzınız açık kalacak.

#2
Foto - Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE 5. SIRADA Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye’de 33 şeker pancarı fabrikası bulunurken, bunların kapasitesi ise yıllık 3 milyon 600 bin ton. Bunu yanı sıra Türkiye, şeker pancarı üretiminde ise 2021 yılı itibariyle dünyada beşinci sırada.

#3
Foto - Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

TOPRAKTAN ADETA FIŞKIRIYOR Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbey köyünde çiftçilik yapan Faruk Akışık ve Süleyman Acar ise hasadını yaptıkları pancarları dağ gibi biriktirdi. Tarlada biriken pancarları her gün şeker fabrikaları tırlarla götürürken, geride kalan mahsul dağ gibi yığınlar halinde tarlalarda bekliyor.

#4
Foto - Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

Çiftçi Faruk Işık yaptığı açıklamada, bu yıl yapılan hasattan memnun kaldıklarını söyledi. Şeker pancarının yanı sıra buğday ve soğan ürünleri de ektiklerini dile getiren Işık, "Burada aşağı yukarı bin tondan fazla pancar var. Bu bir tarlanın mahsulü. Bunun gibi daha görmediğiniz birçok tarlada bunun gibi pancar var. Tarlada olan pancarlarımız da var. Daha pancar sökülmeyen bölgelerimiz var." dedi.

#5
Foto - Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

SERVET DEĞERİNDE! SENEYE HERKES ŞEKERE DOYACAK Ziraatle uğraşan Süleyman Ercan ise, devlet teşvikinin yerinde olduğuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl şeker pancarı kimse ekmediği için fabrikalar, köy kahvehanelere kadar gelip her çiftçiye bire bir yalvarıyordu. Şimdi ise ektik" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türkiye için servet değerinde! Geçen yıl kimse tenezzül edip ekmemişti... Şimdi topraktan adeta fışkırdı

Son mevsim koşulları ile pancarın kalitesi de arttığını vurgulayan Ercan, bu seneki mahsulün kaliteli olduğuna dikkati çekti. Dağ gibi biriken pancarların hepsi, Aralık ayının ikinci haftasına kadar toplanıp fabrikaya götürülmesi planlanıyor.

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