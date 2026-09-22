Türkiye için kulağa hiç hoş gelmeyecek S-400 sözleri: Yol tehlikeli ve biraz çetrefilli
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, S-400 meselesinin sanıldığı kadar kolay bir mesele olmadığını ifade ettti.
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Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, S-400 meselesinin sanıldığı kadar kolay bir mesele olmadığını ifade ettti.
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Ülke TV ekranlarında S-400 meselesiyle ilgili konuştu. Ülger, S-400'lerin çözümü için üç seçeneğin masada olduğunu belirtti.
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger yaptığı açıklamada, "S-400'lerin üçüncü ülkeye gönderilme durumu var. CATSA yaptırılmarını kaldırmak için üç seçenek bulunuyor. İlki Rusya'ya geri iade etmek. Diğeri üçüncü bir ülkede Türkiye'nin kontrolünde muhafaza edilme durumu.
Son seçenek ise üçüncü ülkeye satılma durumu var. Bunlardan biri bile gerçekleşse sorun çözülüyor. Yol biraz çetrefilli ve tehlikeli. Trump, NATO Toplantısı'nda bazı mesajları vardı. Ancak iş Trump'la bitmiyor. Kongre meselesi var. Kongrenin söz konusu konuyu onaylaması lazım.
ABD'de seçimler var. Yani bizim bu meselenin pratiğe dönüşmesi için biraz zaman var gibi duruyor. Diğer taraftan Yahudi lobisinin F-35 meselesini engellemeye yönelik girişimleri var. Bunları unutmamak lazım, yolun çetrefilli olma sebebi bunlar.
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