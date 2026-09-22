Türkiye için kulağa hiç hoş gelmeyecek S-400 sözleri: Yol tehlikeli ve biraz çetrefilli

ABD'de seçimler var. Yani bizim bu meselenin pratiğe dönüşmesi için biraz zaman var gibi duruyor. Diğer taraftan Yahudi lobisinin F-35 meselesini engellemeye yönelik girişimleri var. Bunları unutmamak lazım, yolun çetrefilli olma sebebi bunlar.