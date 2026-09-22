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Türkiye için kulağa hiç hoş gelmeyecek S-400 sözleri: Yol tehlikeli ve biraz çetrefilli

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Türkiye için kulağa hiç hoş gelmeyecek S-400 sözleri: Yol tehlikeli ve biraz çetrefilli

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, S-400 meselesinin sanıldığı kadar kolay bir mesele olmadığını ifade ettti.

#1
Foto - Türkiye için kulağa hiç hoş gelmeyecek S-400 sözleri: Yol tehlikeli ve biraz çetrefilli

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Ülke TV ekranlarında S-400 meselesiyle ilgili konuştu. Ülger, S-400'lerin çözümü için üç seçeneğin masada olduğunu belirtti.

#2
Foto - Türkiye için kulağa hiç hoş gelmeyecek S-400 sözleri: Yol tehlikeli ve biraz çetrefilli

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger yaptığı açıklamada, "S-400'lerin üçüncü ülkeye gönderilme durumu var. CATSA yaptırılmarını kaldırmak için üç seçenek bulunuyor. İlki Rusya'ya geri iade etmek. Diğeri üçüncü bir ülkede Türkiye'nin kontrolünde muhafaza edilme durumu.

#3
Foto - Türkiye için kulağa hiç hoş gelmeyecek S-400 sözleri: Yol tehlikeli ve biraz çetrefilli

Son seçenek ise üçüncü ülkeye satılma durumu var. Bunlardan biri bile gerçekleşse sorun çözülüyor. Yol biraz çetrefilli ve tehlikeli. Trump, NATO Toplantısı'nda bazı mesajları vardı. Ancak iş Trump'la bitmiyor. Kongre meselesi var. Kongrenin söz konusu konuyu onaylaması lazım.

#4
Foto - Türkiye için kulağa hiç hoş gelmeyecek S-400 sözleri: Yol tehlikeli ve biraz çetrefilli

ABD'de seçimler var. Yani bizim bu meselenin pratiğe dönüşmesi için biraz zaman var gibi duruyor. Diğer taraftan Yahudi lobisinin F-35 meselesini engellemeye yönelik girişimleri var. Bunları unutmamak lazım, yolun çetrefilli olma sebebi bunlar.

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Yorumlar

Aykut şen

Bu olay çözülse ne olacak gavur başka sorunlar üretir kendi hava savunma sistemini üretmeyeceksin der ve en zor zamaninizda bu silahı bize veren rusya ile aramız bozulur bu abd avrupa bizi zaten satacak eee o zaman rusyadan 3 1 ni alirız
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