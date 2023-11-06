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Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu

2023-11-06 12:34:44
Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu

Meteoroloji uzmanlarından Türkiye için korkutan uyarı geldi. Önceki gün İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından gözler güncel hava durumu raporlarına çevrildi. Vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Türkiye'ye ne zaman kar yağışı geliyor?' sorularını araştırırken meteorolojik kaynaklardan son dakika uyarısı geldi. Tarih verip uyardılar. İstanbul'a şiddetli kar yağışı geliyor! Bir hafta boyunca sürecek. Büyük fırtına geliyor!

#1
Foto - Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu

Kasım ayı ile birlikte tüm yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Önceki gece yarısı İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar sonrası gözler güncel hava durumu raporlarına çevrildi. Vatandaşlar 'Yağışlar devam edecek mi? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorularını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Türkiye için korkutan uyarı, tarih verildi. Meteorolojik kaynaklar kar yağışı için beklene haberi duyurdu. İstanbul'a şiddetli kar yağışı geliyor. Bir hafta boyunca sürecek, o tarihlerde evden dışarıya adım atmayın. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

#2
Foto - Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

#3
Foto - Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

#4
Foto - Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu

Meteoroloji uzmanlarından bir süredir kuraklık ile ilgili önemli uyarılar gelirken bu sefer yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin soğuk hava sistemine girmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre, El Nino etkisiyle 7-10 Kasım arasında çok ciddi bir soğuk hava kütlesi etkili olacak. Yapılan açıklama sonrası 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu merak konusu oldu. Uzmanlar tarafından yapılan ortak açıklamalar göre, bu soğuk hava sisteminin ülkemize yoğun bir kar yağışı getirebileceği ifade ediliyor.

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