Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu

Meteoroloji uzmanlarından bir süredir kuraklık ile ilgili önemli uyarılar gelirken bu sefer yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin soğuk hava sistemine girmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre, El Nino etkisiyle 7-10 Kasım arasında çok ciddi bir soğuk hava kütlesi etkili olacak. Yapılan açıklama sonrası 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu merak konusu oldu. Uzmanlar tarafından yapılan ortak açıklamalar göre, bu soğuk hava sisteminin ülkemize yoğun bir kar yağışı getirebileceği ifade ediliyor.