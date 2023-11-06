2023-11-06 12:34:44 Türkiye için korkutan uyarı az önce verildi! Tarih bile belli! İşte bu hiç beklenmiyordu
Meteoroloji uzmanlarından Türkiye için korkutan uyarı geldi. Önceki gün İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından gözler güncel hava durumu raporlarına çevrildi. Vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Türkiye'ye ne zaman kar yağışı geliyor?' sorularını araştırırken meteorolojik kaynaklardan son dakika uyarısı geldi. Tarih verip uyardılar. İstanbul'a şiddetli kar yağışı geliyor! Bir hafta boyunca sürecek. Büyük fırtına geliyor!