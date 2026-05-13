Ekonomi
Dünya devinden ters köşe! Altın için öyle bir tahmin yaptı ki!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya devinden ters köşe! Altın için öyle bir tahmin yaptı ki!

Küresel altın fiyatları petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak güne düşüş eğilimiyle başlarken, dev bankadan beklentilere zıt altın tahmini geldi.

Altın fiyatlarında son dakika! 13 Mayıs 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.875 TL ve ons fiyatı 4.708 dolardan güne başladı. ABD’de enflasyonun nisanda %3,8 ile beklentiyi aşması ve Orta Doğu’daki belirsizliklerle birlikte petrolün yüksek seyrini sürdürmesi, sarı metali baskılıyor. Bu arada ING “barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasını” en büyük risk olarak gösterip, altın için daha düşük bir tahminde bulundu.

"YATAY-AŞAĞI EĞİLİM ÖNE ÇIKIYOR" Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, altın fiyatlarında kararsız ve “yatay-aşağı” eğilim öne çıkıyor. Dünkü %-0,42 düşüşle 4.708 dolardan kapanış yapan ons altın bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.708 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

"GETİRİSİ OLMAYAN ALTINI BASKILIYOR" Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında dün ABD’de açıklanan nisan enflasyon verisi aylık %0,6 arttı ve ülkede yıllık TÜFE %3,8'e yükseldi. Bu rakam %3,7'lik beklentiyi aştı. Verinin ardından piyasalarda FED’den bu yıl faiz indirimi beklentisi neredeyse ortadan kalkarken, dolar endeksi 98,00’den 98,30’a yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %4,50’ye yaklaştı. TÜFE ile birlikte dolar endeksi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, getirisi olmayan altını baskılıyor.

"PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ" Öte yandan Orta Doğu’da belirsizlik devam ediyor. İran’ın sunduğu son teklifi ABD’nin kabul etmemesinin ardından, Hürmüz’deki tıkanıklık devam etti ve petrol yükselişe geçti. Geçen hafta 100 dolar sınırından kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde 107 dolara yakın seyrini sürdürdü. Petroldeki yüksek seyir yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini körükleyerek sarı metali frenliyor.

"ALTIN İÇİN DAHA KÖTÜ OLABİLİR" Analistler, her 2 gelişmenin de gelecekte altın fiyatlarını etkileyecek önemli unsurlar olduğunu belirterek “Haziran ortasında ABD’de açıklanacak mayıs TÜFE verisi nisandan daha düşük gelirse eylül sonrasında faiz indirimi beklentileri bir miktar artabilir ve altın üzerindeki baskı hafifleyebilir. Orta Doğu’da ise şu andaki belirsiz durum ya da çözüm fiyatlanıyor. Tekrar askeri boyuta geçiş, petrolü daha fazla yükseltebilir ve bu, altın için daha kötü olabilir” görüşünü dile getiriyor.

"EN BÜYÜK AŞAĞI YÖNLÜ RİSK" Bu arada ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, altındaki yükselişin enerji fiyatlarının düşmesine, enflasyonun soğumasına ve FED'in yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitmesine bağlı olduğunu belirterek “Merkez bankası alımları ve toparlanan ETF akışları ek destek sağlayabilir. En büyük aşağı yönlü risk, enerji fiyatlarını yüksek seviyede tutacak ve FED'in yıl sonuna kadar faiz artırımlarını ertelemesine yol açacak barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır” dedi. ING, altın fiyatının yıl sonuna kadar ons başına 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

