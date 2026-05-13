Ege’de bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! 8 yeni örümcek türü keşfedildi

Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaç Kunt, Akdeniz havzasındaki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılmasında uluslararası iş birliklerinin önem taşıdığını belirtip, "Akdeniz havzasının biyolojik geçmişini anlamak için uluslararası iş birlikleri kritik rol oynuyor. Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nün lojistik gücü ile Türkiye'deki üniversitelerin akademik birikimini birleştirerek doğanın bugüne kadar kayıt altına alınmamış üyelerini bilim dünyasına kazandırdık. Ege'nin bu sekiz yeni sakini, bilimin sabrı ve uluslararası bilim insanlarının ortak emeği sayesinde artık dünya biyolojik mirasının bir parçası haline geldi" dedi. Dr. Kunt, keşfedilen türlerin bir bölümünün araştırmacıların akademik gelişiminde etkili olan bilim insanlarına ithaf edildiğini belirterek, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür ile Prof. Dr. Abidin Budak'ın isimlerinin yaşatılmasının bilimsel bir vefa örneği olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür'ün 2024 yılında yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.