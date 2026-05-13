Tüm dünya bu olayı konuşacak: Türkiye yeni silahı MALAMAN'ı test etti, 2,2 şiddetinde deprem oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Türkiye'nin yeni mühimmatı MALAMAN ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SAHA İstanbul fuarında açıklamalarda bulunan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş MKE tarafından geliştirilen yeni akıllı mayın MALAMAN hakkında açıklamalarda bulundu.

MALAMAN'ın özelliklerine değinen Keleş “MALAMAN, 50 metre ila 100 metre derinliklerde uyuyor. Bu havadan atılabilir, su üstü gemilerle bırakılabilir ya da denizaltıyla bırakılabilir ve bırakıldığı yerde uyuyor. Ve üzerinden geçen gemilerin ayrışmasını, yani dost-düşman ayrımını akustik bir şekilde yapıyor." dedi.

SavunmaSanayİST'nin haberine göre Deniz Kuvvetleri ile MALAMAN'ın ilk testinin yapıldığını söyleyen Keleş "Şimdi isim vermeyeyim kıyılarımızın birinde testini yaptık. O kıyıda 2.2 şiddetinde deprem oldu.

Gerçek patlatma yaptık. Çünkü artık Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor, bunlar proje değil artık, seri üretim ürünü. Bu kadar önemli bir şey. Şimdi bunun değişik varyantlarını da çalışıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, limanları olan, boğazları olan bir ülke olarak bu yeteneğe sahip olmak Mavi Vatan için çok kıymetli.” açıklamasında bulundu.

MALAMAN ÖZELLİKLERİ: MALAMAN, KoçSavunma, MKE ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen, akustik, manyetik ve basınç sensörleriyle hedefi tanıyan/sınıflandıran, -40 tuzluluk oranında ve 5-100 metre derinlikte etkili, yerli ve milli akıllı sualtı patlayıcısıdır. Dost-düşman ayrımı yapabilen, gemi/uçaktan atılabilen yüksek caydırıcılığa sahip bir savunma sistemidir.

Akıllı Hedef Seçimi: Akustik, manyetik ve basınç sensörleri kombinasyonu (füzyon) sayesinde, sadece hedeflenen gemi/denizaltı türlerine karşı infilak eder.Dost-Düşman Ayrımı: Gelişmiş algoritması sayesinde çevre gürültüsü ile gerçek tehditleri ayırt eder, dost unsurlar için güvenlidir.Teknik Yapı: 5-100 metre derinlikte çalışabilir, 250 kg'dan hafif (yaklaşık) gövde, 0°C ile +35°C arası çalışma sıcaklığına sahiptir.Duyarsız Patlayıcı: Hızlı ısınma ve mermi çarpmasına karşı dayanıklı (duyarsız) dökülebilir plastik bağlı sualtı patlayıcısı (PBX) içerir.Düşük Tespit Edilebilirlik: Mayın tespit sonarlarında minimum eko verecek özel GRP (cam elyaf takviyeli polyester) kompozit gövdeye sahiptir.

Harun u

Koç mu

deneysel kimya

yıldırım hanı da deneyelim derim ben, denemeden olmaz, sağlığa uygun mu nereden bilecez. gerçi çok yakın olacak ama girite atalım bi tane. sonuç olumluysa bi tane de rodosa; o daha da yakın bize ama ne yapalım, ege chpli sonuçta, kalanları da müslümanlığa davet ederiz sonradan tekrar..
