Madencilik şirketinden büyük keşif: Bakır ararken altın ve gümüş buldular
Altın ve gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket başlarken birçok ülkenin merkez bankası altın stokluyor. Son gelen haberlere göre önemli bir keşfe imza atıldı.

Avustralyalı madencilik şirketi Austral Resources, Avustralya’daki Snow Queen bakır sahasında yürüttüğü çalışmalar sırasında dikkat çekici bir keşfe imza attı. Şirket, bölgede yalnızca yüksek tenörlü bakır değil, aynı zamanda önemli miktarda altın ve gümüş bulunduğunu da doğruladı.

Lady Annie projesi kapsamında gerçekleştirilen sondajlarda elde edilen sonuçlar, yatağın düşünüldüğünden çok daha zengin bir mineral yapısına sahip olduğunu ortaya koydu. Analizlerde, 6 metrelik bazı kesitlerde ton başına 1,49 gram altın ile 10,4 gram gümüş tespit edilirken, bazı alanlarda gümüş oranının 24 g/t seviyesine kadar yükseldiği görüldü.

Bakır üretimine ek olarak ortaya çıkan bu değerli metaller, Snow Queen projesinin ekonomik potansiyelini ciddi şekilde artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Altın ve gümüşün yan ürün olarak elde edilmesi, projenin kârlılığı açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.

Şirket yetkilileri, elde edilen sonuçların ardından bölgedeki çalışmaların kapsamını büyütmeyi planlıyor. Yeni sondaj programlarıyla keşfedilen damarların devamlılığı ve derinliği araştırılacak. Aynı zamanda mevcut veriler ışığında Snow Queen sahası için güncellenmiş bir kaynak tahmini hazırlanacak.

Son keşif, Austral Resources’ın yalnızca bir bakır üreticisi olarak değil, aynı zamanda değerli metal potansiyeli taşıyan önemli bir oyuncu olarak da öne çıkabileceğine işaret ediyor.

