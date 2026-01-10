  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel
Türkiye için atılan adım: 30 üniversite her türlü böceği kurutuyor! Yaptıkları gündem oldu... Avrupa'dan sipariş var
Türkiye için atılan adım: 30 üniversite her türlü böceği kurutuyor! Yaptıkları gündem oldu... Avrupa'dan sipariş var

Türkiye'de son yıllarda yeni atılan adımlara dikkat çekerken Avrupa'dan yoğun siparis var. Bir çiftlikte üretilen çekirge, hamam böceği gibi her türlü böcekler 30 üniversite katıldığı bir bilimsel araştırmalarında kullanması yeni bir boyut kazandı. Yaptıkları dikkat çeken çalışma konusu gündem oldu.

Yetiştirilen böcekler; hayvanat bahçelerinde, pet shop mağazalarında, tavuk çiftliklerinde, akvaryum ve amatör balık avcılığında canlı yem olarak kullanılıyor.

Son yıllarda işletmenin yaklaşık 30 üniversiteyle yaptığı işbirliğiyle böcekler; sağlık, gıda, kozmetik başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan araştırma çalışmalarında rol oynuyor. Canlı yem çiftliğinin sahibi Selami Gökgöl; 2 çeşit çekirge, 5 çeşit hamam böceği, 3 çeşit un kurdu türlerinde üretim yaptıklarını söyledi.

Çekirgeler için 450 kafesin bulunduğunu belirten Gökgöl, "Çekirge her türlü canlı için temel gıdadır. Protein oranı çok yüksektir. Her türlü canlı bunu tüketebilir. Bu çekirgeler doğada bildiğimiz çekirgeler gibi çok zıplayan, sağa sola kaçan, yakalaması zor olan canlılar değildir" dedi. Çiftlikte yetiştirilen hamam böceklerinin de tartara, blaptica dubia, lobster, turuncu kafa ve madagaskar türlerinde olduğunu belirten Gökgöl, bunların 2 milimden 7 buçuk santimetreye kadar farklı boylarda yetiştirildiğini anlattı. En büyük türlerin madagaskar olduğuna işaret eden Gökgöl, bunun hem canlı hayvan yemi olarak hem de kanserle mücadele çalışmalarında kullanıldığı bilgisini verdi. Gökgöl, hamam böceklerini insan hariç tüm etçil canlıların tüketebildiğini kaydetti. Un kurtlarında da 3 çeşit üretim yaptıklarını bildiren Gökgöl, kurtların özel bir alanda kurutularak un haline getirildiğini ve bu şekliyle de kullanıldığını söyledi.

