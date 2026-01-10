Türkiye için atılan adım: 30 üniversite her türlü böceği kurutuyor! Yaptıkları gündem oldu... Avrupa'dan sipariş var

Çekirgeler için 450 kafesin bulunduğunu belirten Gökgöl, "Çekirge her türlü canlı için temel gıdadır. Protein oranı çok yüksektir. Her türlü canlı bunu tüketebilir. Bu çekirgeler doğada bildiğimiz çekirgeler gibi çok zıplayan, sağa sola kaçan, yakalaması zor olan canlılar değildir" dedi. Çiftlikte yetiştirilen hamam böceklerinin de tartara, blaptica dubia, lobster, turuncu kafa ve madagaskar türlerinde olduğunu belirten Gökgöl, bunların 2 milimden 7 buçuk santimetreye kadar farklı boylarda yetiştirildiğini anlattı. En büyük türlerin madagaskar olduğuna işaret eden Gökgöl, bunun hem canlı hayvan yemi olarak hem de kanserle mücadele çalışmalarında kullanıldığı bilgisini verdi. Gökgöl, hamam böceklerini insan hariç tüm etçil canlıların tüketebildiğini kaydetti. Un kurtlarında da 3 çeşit üretim yaptıklarını bildiren Gökgöl, kurtların özel bir alanda kurutularak un haline getirildiğini ve bu şekliyle de kullanıldığını söyledi.