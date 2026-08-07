Türkiye hem petrol hem de oluk oluk servet akacak: Anlaşmanın detayları belli oldu

Irak tarafıyla yapılan anlaşmaların mali boyutuna değinen Bakan Bayraktar, "1 Ağustos'ta imzalanan anlaşma ile Irak tarafı, 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu, Türkiye için yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık, yani neredeyse 25 milyar TL'lik bir taşıma geliri anlamına geliyor." dedi.