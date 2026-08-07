Türkiye hem petrol hem de oluk oluk servet akacak: Anlaşmanın detayları belli oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında imzalanan petrol anlaşmasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında imzalanan petrol anlaşmasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber televizyonunda katıldığı yayında Türkiye ile Irak arasında varılan petrol anlaşmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Irak tarafıyla yapılan anlaşmaların mali boyutuna değinen Bakan Bayraktar, "1 Ağustos'ta imzalanan anlaşma ile Irak tarafı, 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu, Türkiye için yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık, yani neredeyse 25 milyar TL'lik bir taşıma geliri anlamına geliyor." dedi.
Kamuoyunda gündeme gelen rakam farklılıklarına açıklık getiren Bayraktar, 1 Ağustos'taki anlaşmanın 1,5 milyon varillik kapasitenin yarısını kapsadığını belirterek, "Ancak biz bu hattı tam kapasiteye, hatta 2,5 milyon varile çıkarmayı konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki enerji altyapısını genişletmeye yönelik ikinci büyük projelerinin boru hattını Kerkük'ten Basra'ya kadar uzatmak olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Irak'ın üretiminin büyük kısmı güneyde gerçekleşiyor. O petrolü mevcut hatta dahil ederek 2,5 milyon varillik bir potansiyele ulaşabiliriz. Hatta Kuveyt gibi komşu ülkelerin petrolü de bu rota üzerinden taşınabilir."
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