Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

Satın alma şartlarına göre Haji-Ioannou ve ailesi, yeni kurulacak bir holding şirketinde pay sahibi olmaya devam edecek; Apollo'nun hissesi ise Birleşik Krallık ve Avrupa'daki hava yolu sahiplik kurallarına uyum sağlamak için en fazla yüzde 49,9'da sınırlandırılacak. Bir AB Tröstü de en fazla yüzde 5 paya sahip olacak.