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Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

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Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

Savaşlar nedeniyle jet yakıt krizi yaşayan havayolu devleri büyük sıkıntıya girerken flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü havayolu devi Amerikalılara satılıyor.

#1
Foto - Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

EasyJet, Britanyalı Kıbrıslı girişimci Stelios Haji-Ioannou tarafından 1995’te, Avrupa genelinde düşük maliyetli seferler sunan sade bir havayolu olarak kuruldu.

#2
Foto - Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

Düşük maliyetli hava yolu şirketi easyJet, Perşembe günü ABD'li özel sermaye şirketi Apollo Global Management'tan gelen 5,7 milyar sterlinlik (6,6 milyar avro) devralma teklifini resmen kabul ettiğini duyurdu.

#3
Foto - Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

Hava yolu şirketi, yaptığı açıklamada yönetim kurullarının “önerilen nakit satın alma işleminin şartları ve koşulları üzerinde anlaşmaya vardıklarını memnuniyetle duyurduklarını” bildirdi. Teklif, easyJet hissesi başına 7,15 sterlin (yaklaşık 8,35 avro) nakit üzerinden yapıldı. İşlemin 2027'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

#4
Foto - Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

Açıklama, rakip teklif sahibi Castlelake'in şirketi satın alma yarışından çekildiğini duyurmasının ardından geldi. EasyJet, Britanyalı Kıbrıslı girişimci Stelios Haji-Ioannou tarafından 1995 yılında, Avrupa genelindeki destinasyonlara düşük ücretli uçuşlar sunan sade bir hava yolu olarak kuruldu.

#5
Foto - Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

Satın alma şartlarına göre Haji-Ioannou ve ailesi, yeni kurulacak bir holding şirketinde pay sahibi olmaya devam edecek; Apollo'nun hissesi ise Birleşik Krallık ve Avrupa'daki hava yolu sahiplik kurallarına uyum sağlamak için en fazla yüzde 49,9'da sınırlandırılacak. Bir AB Tröstü de en fazla yüzde 5 paya sahip olacak.

#6
Foto - Havayolu devi Amerikalılara satılıyor: Resmi açıklama geldi

EasyJet'in ilk uçuşları, şirketin merkezinin bulunduğu Londra Luton Havalimanı ile Glasgow ve Edinburgh arasında gerçekleştirildi; Amsterdam, Nice ve Barselona’ya yönelik ilk uluslararası hatlar ise 1996'da açıldı. Şirket daha sonra 300'den fazla uçağıyla Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden biri haline geldi.

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