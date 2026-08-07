Savunma sanayi işine giren dev şirkete tepki: Kararınızdan vazgeçin
Savunma sanayi işine giren ünlü otomobil markası tepki çekmeye başladı. Milyonlar otomobil devinin söz konusu kararından vazgeçmesi gerektiğini ifade ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma sanayi işine giren ünlü otomobil markası tepki çekmeye başladı. Milyonlar otomobil devinin söz konusu kararından vazgeçmesi gerektiğini ifade ediyor.
Volkswagen’in Osnabrück fabrikasında otomobil üretiminin 2027 yazında sona ermesi planlanırken, tesisin geleceğine ilişkin farklı seçenekler değerlendiriliyor. Bu kapsamda VW ile İsrailli savunma şirketi Rafael arasında yürütülen görüşmelerin yavaş ilerlediği belirtiliyor. Plan kapsamında Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemine ait bazı parçaların, füze taşıyıcı araçların, rampaların ve çeşitli mekanik-elektrik sistemlerinin Osnabrück’te üretilmesi öngörülüyor.
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Volkswagen‘in (VW) Osnabrück fabrikasının, İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile ortak savunma sanayisi üretimi için dönüştürülmesine yönelik planlara tepki gösteren Alman sivil toplum örgütlerinden Osnabrück Barış İnisiyatifi, “Bir İsrail silah şirketi için üretim yapmak, İsrail Devleti’nin Filistinlilere, Lübnan’a ve İran’a karşı yürüttüğü savaşlara fiili destek anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.
Osnabrück Barış İnisiyatifi (Osnabrücker Friedensinitiative) adına açıklama yapan Marie Dominique Guyard, eyalet hükümetinin, fabrikanın sivil üretime devam etmesi yerine askeri üretime yönlendirilmesini desteklemesini kınadıklarını belirtti. Barışın müzakere yoluyla sağlandığına inanan bir aktivist grubu olduklarını dile getiren Guyard, silah üretimini neden desteklemedikleri yönünde bilgilendirici etkinlikler yaptıklarını ifade etti.
Guyard, “Volkswagen Grubu’nun belirleyici hisselerine sahip olan eyalet hükümetinin, Osnabrück fabrikasındaki üretimin sivil mallardan askeri mallara yönlendirilmesi için çaba göstermesini kınıyoruz. Aynı çaba sivil üretimin sürdürülmesi için de gösterilebilirdi” ifadelerini kullandı.
Osnabrück’ün 1648 Vestfalya Barışı’nın imzalandığı ve kendisini “barış kenti” olarak tanımlayan tarihi bir şehir olduğuna dikkati çeken Guyard, Uluslararası Adalet Divanının, devletlere İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini desteklememe çağrısında bulunduğunu söyledi. Guyard, silah üretiminin barışa karşı bir durum olduğu noktasında insanları ikna etmenin karşılaştıkları en büyük zorluk olduğunu anlatarak, “Biz çatışmaların barışçıl ve diplomasi yoluyla sona erdirilmesinden, uluslararası hukuka saygıdan yanayız. Kentlere silah şirketlerini çekmek ise bunun tam tersidir” dedi. Guyard, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda çok sayıdaki silah fabrikası nedeniyle ağır bombardımana maruz kalan Osnabrück’te yaklaşık 80 yıl sonra yeniden askeri üretim yapılmasının “tarihi unutkanlık” anlamına geldiğine değinerek, kentin sivil üretim merkezi olarak kalması ve savaş yerine barış için çalışılması gerektiğini vurguladı.
Guyard’ın açıklamalarına destek veren Alman akvisit Reiner Braun da “suç teşkil eden ortaklık” olarak nitelendirdiği işbirliğine karşı uyarıda bulundu. Volkswagen gibi bir şirketin Rafael için parça üretmesinin “soykırım politikasına ortak olmak” anlamına geldiğinin altını çizen Braun, “Şirket böyle bir sorumluluktan kurtulamaz. Yaptıkları bilinçli bir şey ve kısa vadede daha fazla kar elde edebileceklerine inanıyorlar. Ancak bu etik değil. Aslında bu, suç niteliğinde bir işbirliğidir” dedi. Braun, Volkswagen çalışanlarına seslerini yükseltmeleri ve “Soykırım silahlarının geliştirilmesine katılmak istemiyoruz” demeleri çağrısında bulunarak, bu girişimin Osnabrück Barış İnisiyatifi tarafından da destekleneceğini vurguladı. Kaynak: haber.aero
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