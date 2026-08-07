Savunma sanayi işine giren dev şirkete tepki: Kararınızdan vazgeçin

Guyard’ın açıklamalarına destek veren Alman akvisit Reiner Braun da “suç teşkil eden ortaklık” olarak nitelendirdiği işbirliğine karşı uyarıda bulundu. Volkswagen gibi bir şirketin Rafael için parça üretmesinin “soykırım politikasına ortak olmak” anlamına geldiğinin altını çizen Braun, “Şirket böyle bir sorumluluktan kurtulamaz. Yaptıkları bilinçli bir şey ve kısa vadede daha fazla kar elde edebileceklerine inanıyorlar. Ancak bu etik değil. Aslında bu, suç niteliğinde bir işbirliğidir” dedi. Braun, Volkswagen çalışanlarına seslerini yükseltmeleri ve “Soykırım silahlarının geliştirilmesine katılmak istemiyoruz” demeleri çağrısında bulunarak, bu girişimin Osnabrück Barış İnisiyatifi tarafından da destekleneceğini vurguladı. Kaynak: haber.aero