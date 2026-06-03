Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

Türkiye'nin idari yapısında ve mülki idare haritasında devrim yaratacak tarihi bir genişleme dalgası kapıda bekliyor. Nüfus yoğunluğu, ekonomik büyüklük, şehirleşme oranı ve bağlı bulundukları il merkezine olan coğrafi uzaklık gibi katı "il olma kriterlerini" eksiksiz karşılayan 24 büyük ilçe resmi olarak belirlendi. Alanya'dan İskenderun'a, Tarsus'tan Çorlu'ya kadar bağlı oldukları şehirleri ekonomik ve demografik olarak geride bırakan bu dev yerleşim yerleri, 82 numaralı plakanın ve yeni bir idari dönemin sahibi olmak için gün sayıyor.