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Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe
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Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

Türkiye'nin idari yapısında ve mülki idare haritasında devrim yaratacak tarihi bir genişleme dalgası kapıda bekliyor. Nüfus yoğunluğu, ekonomik büyüklük, şehirleşme oranı ve bağlı bulundukları il merkezine olan coğrafi uzaklık gibi katı "il olma kriterlerini" eksiksiz karşılayan 24 büyük ilçe resmi olarak belirlendi. Alanya'dan İskenderun'a, Tarsus'tan Çorlu'ya kadar bağlı oldukları şehirleri ekonomik ve demografik olarak geride bırakan bu dev yerleşim yerleri, 82 numaralı plakanın ve yeni bir idari dönemin sahibi olmak için gün sayıyor.

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Foto - Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

Türkiye'nin idari yapısında heyecan yaratan bir gelişme gündemde. Nüfus yapısı, şehirleşme oranı, ekonomik hacmi ve coğrafi özellikleri bakımından bağlı bulundukları il merkezleriyle yarışacak konuma gelen 24 ilçe, il olmak için gerekli olan kriterleri tam anlamıyla karşılıyor. Türkiye'nin 82. ili ve devamı olmaya aday bu ilçeler, yerel ekonomilerinden nüfus potansiyellerine kadar adeta birer şehir gibi yönetiliyor. İşte coğrafi bölgelerine göre il olma kriterlerini taşıyan, Türkiye'nin yeni il adayı 24 ilçesi:

#2
Foto - Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

AKDENİZ BÖLGESİ Akdeniz, hem turizm potansiyeli yüksek kıyı ilçeleri hem de sanayi/tarım devleriyle listede en çok ağırlığı olan bölgelerden biri. Adana: Kozan Antalya: Alanya, Manavgat Hatay: İskenderun Mersin: Tarsus

#3
Foto - Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

MARMARA BÖLGESİ Sanayi, ticaret ve nüfus yoğunluğunun merkezi olan Marmara'da, bağlı olduğu illeri ekonomik olarak besleyen dev ilçeler dikkat çekiyor. Balıkesir: Bandırma, Edremit Bursa: İnegöl Kırklareli: Lüleburgaz Tekirdağ: Çorlu

#4
Foto - Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Köklü tarihleri, geniş tarım arazileri ve hızla büyüyen nüfuslarıyla Güneydoğu'nun bu ilçeleri, il merkezlerine olan uzaklıkları nedeniyle de güçlü birer aday. Adıyaman: Kahta Diyarbakır: Ergani Mardin: Midyat Şanlıurfa: Siverek Şırnak: Cizre

#5
Foto - Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Stratejik konumları, sınır ticaretine yakınlıkları ve geniş hinterlantları ile Doğu'nun parlayan yıldızları il statüsü için hazır durumda. Hakkari: Yüksekova Van: Erciş

#6
Foto - Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

EGE VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ Geniş coğrafi alanlara yayılan İç Anadolu ve Ege'de, tarım ve sanayinin kalbi konumundaki bu merkezler il standartlarını fazlasıyla karşılıyor. Ankara: Polatlı Aydın: Nazilli Konya: Ereğli Muğla: Fethiye

#7
Foto - Türkiye haritası sil baştan değişiyor! İşte il olma şartını tam olarak karşılayan 24 şanslı ilçe

KARADENİZ VE DEPREM BÖLGESİ Karadeniz'in sahil ve sanayi lokomotifleri ile asrın felaketinin ardından küllerinden doğan büyük merkezler de listedeki yerini aldı. Kahramanmaraş: Elbistan Ordu: Ünye Zonguldak: Ereğli

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Yorumlar

MEHMET EMIN OZ

SEHIRLERDEKI MUHTARLAR KALDIRILMALI MUHTARLAR A IHTIYACKALMADI NE ISYAPIYORLAR DA BUYUK MIKDARDA MAAS ALIYORLAR DEVLETE BUYUK YUK DEVLET YETKILERINE ANLATIN KOYLERDEN GAYRI HERYERDEN MUHTARLARA GEREK YOK

Emo

Bir arkadaş şehir muhtarlıklarının kaldırılması gerektiğini yazmış bencede doğru artık mahalle muhtarlıktan hükmünü kaybetti boş yere devletten ücret alıyorlar.zaten onların işlerini belediyeler yapıyor.bu işlerin tamamen emcümenlere bırakılması gerekir
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