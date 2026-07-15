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Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Milyarlarca lirayı böyle cukkalamışlar

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Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Milyarlarca lirayı böyle cukkalamışlar

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hareket tespit edildi.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Milyarlarca lirayı böyle cukkalamışlar

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi olduğu tespit edildi.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Milyarlarca lirayı böyle cukkalamışlar

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Milyarlarca lirayı böyle cukkalamışlar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 25 ilde yapılan operasyonda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 159 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazlarının incelenmesine devam edildiği bildirildi.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Milyarlarca lirayı böyle cukkalamışlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi.

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