Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! “Çılgın proje” Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam

Akkuyu NGS'nin ana ekipmanı Akdeniz'den gelen suyla soğutulacak. Suyun bir kısmı tuzdan arındırma komplekslerinden geçecek. Bu amaçla, deniz ve kıyı hidrolik yapılarından oluşan bir kompleks tasarlandı ve inşasına başlandı. Kompleks, her ünite için bir tane olmak üzere 4 pompa istasyonu, bir drenaj kanalı, sifon kuyuları, bir dağıtım odası, bir su alma ve boşaltma yapısından oluşuyor.