Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! “Çılgın proje” Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2. ünitesinde kritik bir aşama başarıyla tamamlanarak, tesisi soğutacak devasa ana pompaların montajı gerçekleştirildi. Saatte 260 bin metreküp su basma kapasitesine sahip olan bu sistem, tsunami ve sel gibi doğal afetlere karşı özel mühendislik çözümleriyle tasarlandı. Bu devasa yatırım, santralin enerji üretiminde kesintisiz ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesi için atılmış en önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.