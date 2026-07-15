  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haluk Levent adliyeye sevk edilirken görüntülendi! Gözaltı sonrası son hali olay oldu Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin Beşiktaş Slovakya'da kayıp! Kartal hazırlık maçında Trnava'ya boyun eğdi! Eski askerden Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar isyanı: Neden bu kadar konuşulmadı Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! “Çılgın proje” Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: 'Doğu Akdeniz’de ne işimiz var' diyen askerler darbeci çıktı ABD’den Uluslararası Mahkemeye tehdit Yaz sıcağı bastırmadan kontrol ettirin! Uzmandan araç kliması için kritik uyarı İsrail’le ortak “demir kubbe” hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! "Çılgın proje" Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! “Çılgın proje” Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2. ünitesinde kritik bir aşama başarıyla tamamlanarak, tesisi soğutacak devasa ana pompaların montajı gerçekleştirildi. Saatte 260 bin metreküp su basma kapasitesine sahip olan bu sistem, tsunami ve sel gibi doğal afetlere karşı özel mühendislik çözümleriyle tasarlandı. Bu devasa yatırım, santralin enerji üretiminde kesintisiz ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesi için atılmış en önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.

#1
Foto - Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! "Çılgın proje" Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesi kıyı pompa istasyonunda, teknik su temini sisteminin dört ana pompa ünitesinin montajı tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dikey santrifüj pompaları, türbin yoğuşturucularının soğutma sistemine deniz suyunu temin edecek. Bu pompaların güvenilir şekilde çalışması, türbin binasındaki ekipmanların etkin biçimde soğutulması ve türbin ünitesinin istikrarlı işletimi açısından büyük önem taşıyor.

#2
Foto - Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! "Çılgın proje" Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam

Kıyı pompa istasyonlarında, nükleer güç santrallerinde kullanılan en büyük pompa üniteleri yer alıyor. Toplam yükseklikleri yaklaşık beş katlı bir binanın yüksekliğine eş olan pompa ünitelerinin bileşenleri farklı seviyelere yerleştiriliyor. Pompanın alt bölümü, zemin seviyesinin 21 metre altında monte edilirken, 6 bin 500 kilovatsaat gücündeki elektrik motorları eksi 5 metre kotunda monte ediliyor. Bu tasarım çözümü, pompa istasyonu ekipmanının sel ve tsunami dahil olmak üzere her türlü dış etkene karşı güvenilir şekilde korunmasını sağlıyor.

#3
Foto - Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! "Çılgın proje" Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam

Güç ünitesinin işletme aşamasında yüksek kapasiteli pompa üniteleri, türbin yoğuşturucusunun soğutulmasını sağlayarak nükleer güç santralinin istikrarlı ve verimli işletimine önemli katkı sunacak. Dört pompanın toplam kapasitesi saatte 260 bin metreküp suya ulaşacak. Bu miktar, yaklaşık 100 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek hacme eşdeğer.

#4
Foto - Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! "Çılgın proje" Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam

Akkuyu NGS'nin ana ekipmanı Akdeniz'den gelen suyla soğutulacak. Suyun bir kısmı tuzdan arındırma komplekslerinden geçecek. Bu amaçla, deniz ve kıyı hidrolik yapılarından oluşan bir kompleks tasarlandı ve inşasına başlandı. Kompleks, her ünite için bir tane olmak üzere 4 pompa istasyonu, bir drenaj kanalı, sifon kuyuları, bir dağıtım odası, bir su alma ve boşaltma yapısından oluşuyor.

#5
Foto - Tam 5 katlı bina yüksekliğinde! "Çılgın proje" Akkuyu’nun kalbine dev operasyon tamam

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, kıyı pompa istasyonunun güç ünitesi altyapısının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Ana sirkülasyon pompa ünitelerinin montajının tamamlanması, teknik su besleme sistemlerinin hazırlık çalışmalarında bir sonraki aşamaya planlı şekilde geçilmesini sağlıyor. Birinci güç ünitesinde işletmeye alma çalışmalarına yönelik hazırlıklar yoğun şekilde sürerken, Akkuyu NGS'nin diğer güç ünitelerinin güvenilir işletimini sağlayacak mühendislik sistemlerini oluşturmaya da eş zamanlı olarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor
Gündem

Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor

Çorum'da altın aramak için girdiği mağarada hayatını kaybeden İbrahim Arınmış’ın cansız bedeni, 4 gündür çıkarılamıyor. Patlama riskine karş..
Sıcaklık 45 dereceye çıkacak! O ülkede kamu ve eğitim kurumları 2 gün tatil oldu
Dünya

Sıcaklık 45 dereceye çıkacak! O ülkede kamu ve eğitim kurumları 2 gün tatil oldu

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde yüksek sıcaklık ve enerji yönetimi sebebiyle tüm kamu ve eğitim kurumları salı ve çarşamba günü tatil edildi...
Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki
Gündem

Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki

Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yaptığı füze saldırısını en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada..
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Levent’in Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. K..
ABD saldırıları devam ediyor! Hürmüz Boğazı yakınları vuruldu
Dünya

ABD saldırıları devam ediyor! Hürmüz Boğazı yakınları vuruldu

İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm ve Hengam adaları ile Bender Abbas kentine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Bölgede..
Üreticinin yüzü güldü! Şifa dolu bu sebzenin kilosu 300 TL
Yaşam

Üreticinin yüzü güldü! Şifa dolu bu sebzenin kilosu 300 TL

Balıkesir Burhaniye'de bamya fiyatları üreticiyi sevindirdi. Hisar köyde 8 dekar alanda bamya eken Mustafa Göksu, ürünün pazarda kilosunun 2..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23