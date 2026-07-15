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Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin

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Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçaklarıyla igili olarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin

Tvnet'te Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Fuat Oktay, KAAN savaş uçağının motorlarının CAATSA yaptırımlarıyla ilgisi bulunmadığını ve bu konuda artık sorun kalmadığını söyledi.

#2
Foto - Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin

ABD ziyaretlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden olumlu mesajlar aldıklarını belirten Oktay, bunun son gelişmelerle netleştiğini ifade etti. CAATSA'nın Türkiye'ye yönelik bir düzenleme olmadığını savunan Oktay, Çin veya Kuzey Kore ile iş yapan ülkelere yönelik yaptırımların Türkiye'ye de uygulandığını öne sürdü.

#3
Foto - Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin

Milli Savunma Yetkilendirme Yasası'na eklenen bir maddeyle F-35 programının CAATSA yaptırımlarıyla ilişkilendirildiğini söyleyen Oktay, savunma sanayii ve bazı kişilere yönelik yaptırımlar getirildiğini hatırlattı.

#4
Foto - Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin

Son bir yılda temasların yoğunlaştığını belirten Oktay, "Trump'ın bir talimatı var. Bir çözüme yaklaşıldı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizi izlemeye devam edin. S-400'lerle ilgili sorunun çözümüne çok çok yakınız." dedi.

#5
Foto - Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin

Kişisel görüşünü paylaşıp, F-35 programına dönüşün önemli olduğunu ancak Türkiye açısından kritik görülmemesi gerektiğini ifade eden Oktay, Türkiye'nin artık bu sistemleri üretecek kapasiteye ulaştığını söyledi.

#6
Foto - Türkiye'den çok konuşulacak F-35 resti: Kritik görmeyin

"En fazla birkaç sene bekleriz. Bu süreç sadece bu teknolojilere ulaşma süremizi kısaltır. Bu motivasyon bizi yüzde 85 yerli ve millilik oranına ulaştırdı." diyen Oktay, Türkiye'nin artık iş birliği dili konuştuğunu kaydetti.

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