'Türkiye görmezden gelinemez' diyerek duyurdular: İHA'ları, silahları, zırhlı araçları var
'Türkiye görmezden gelinemez' diyerek duyurdular: İHA'ları, silahları, zırhlı araçları var

ABD basını, Türkiye'nin NATO'daki durumunu analiz eden bir habere imza attı. Haberde, Türkiye'nin görmezden gelinemeyecek bir güç olduğu vurgulandı.

Dış basın, ABD'de Donald Trump yönetiminin Avrupa'ya yönelik güvenlik taahhütlerini yeniden değerlendirdiği bir dönemde, Türkiye'nin kıtanın savunma yapısına daha yakın entegrasyon sağlayacağını yazdı.

Defense News tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çekilirken ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinde daha fazla yer alacağı ifade edildi.

Analizde, Türkiye'nin son yıllarda NATO operasyonlarına sağladığı katkılarla öne çıkan müttefiklerden biri haline geldiği belirtilirken, özellikle Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelerin Ankara'nın askeri kapasitesine daha fazla önem verdiği ifade edildi.

Uzmanlara göre Türkiye; güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi, stratejik konumu ve gelişen savunma sanayisiyle Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör konumunda. Haberde, Türkiye'nin insansız hava araçları, mühimmat ve zırhlı araç üretimindeki kabiliyetlerinin dikkat çektiği, bu kapasitenin Avrupa savunması için potansiyel katkı sunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada artan güvenlik riskleri nedeniyle NATO'nun kolektif savunma yapısına önem verdiği vurgulanan analizde, Türkiye'nin Avrupa ile savunma iş birliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Sonuç olarak Defense News analizinde, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde, Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyabileceği değerlendirmesine yer verildi. KAYNAK: AKŞAM

