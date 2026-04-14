Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bu imkanı sağlayan düzenleme 29 Ocak'ta yürürlüğe girerken, borçlulara başvuru için 3 aylık süre tanınmıştı. Yapılandırma için önemli süre 29 Nisan tarihi itibarıyla doluyor. Bu kapsamda, yapılandırma başvurusu yapılan tarihteki mevcut borç bakiyesi ve ileri vadeli işlemler de dahil edilerek yeniden yapılandırma yapılabilecek. Kredili mevduat hesapları dahil olmak üzere, bu borçların yapılandırma başvurusu sırasındaki bakiyeleri için de yeniden ödeme planı oluşturulabilecek.