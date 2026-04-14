Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı!
BDDK tarafından kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar için sunulan 48 ay vadeli yapılandırma imkanında süre 29 Nisan'da doluyor.
BDDK'nın kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçluları için başlattığı 48 ay vadeli yapılandırma fırsatında süre 29 Nisan'da doluyor. Vatandaşlar, yüzde 3,11 faizle bankalara başvurarak kredi riskinden kurtulabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bu imkanı sağlayan düzenleme 29 Ocak'ta yürürlüğe girerken, borçlulara başvuru için 3 aylık süre tanınmıştı. Yapılandırma için önemli süre 29 Nisan tarihi itibarıyla doluyor. Bu kapsamda, yapılandırma başvurusu yapılan tarihteki mevcut borç bakiyesi ve ileri vadeli işlemler de dahil edilerek yeniden yapılandırma yapılabilecek. Kredili mevduat hesapları dahil olmak üzere, bu borçların yapılandırma başvurusu sırasındaki bakiyeleri için de yeniden ödeme planı oluşturulabilecek.
YÜZDE 3,11 FAİZLE KREDİ RİSKİNDEN KURTULUŞ Yapılandırma sırasında uygulanacak faiz oranına ilişkin detaylar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı borcu yapılandırmalarında uygulanacak aylık akdi faiz oranı, referans oran olan yüzde 3,11'in üzerine çıkamayacak. Öte yandan, gecikme faizi tarafında ise belirlenen en yüksek oran azami sınır olarak uygulanacak.
TAKSİTLER ASGARİ ÖDEMEYE EKLENEREK TAHSİL EDİLECEK Yapılandırma için gerekli şartları sağlayan borçlular, başvurularını ilgili bankalara yapabiliyor. Yapılandırma süreci borçlunun seçeceği vade süresine göre belirleniyor. Yapılandırma tamamlandıktan sonra belirlenen aylık taksit tutarı, her ay kredi kartının asgari ödeme miktarına eklenerek tahsil edilecek.
YÜZDE 50 ŞARTI: LİMİT ARTIŞINA FREN Kredi kartı limitlerine ilişkin uygulama da netleştirildi. Buna göre, yapılandırılan borcun yüzde 50'si ödenmeden kart limitinde herhangi bir artış yapılmayacak. Yapılandırma tutarının mevcut kart limitini aşması durumunda bu durum limit ihlali sayılmayacak ve tüketiciye ek bir yaptırım uygulanmayacak.
UZUN VADEDE FAİZ YÜKÜ ANAPARAYI AŞIYOR Vade seçimi, borçlunun ödeme gücüne göre belirlenmeli. Ancak yapılan hesaplamalar, kısa vadeli seçeneklerin daha az maliyetli olduğunu ortaya koyuyor.
ÖDEMESİZ DÖNEM AVANTAJIYLA NEFES ALDIRAN SEÇENEK Bazı bankalar kredi ve kredi kartı borcunu taksitlendirilmekle kalmıyor, aynı zamanda "ödemesiz dönem" avantajıyla 6 ay yonuca borcu öteliyor.
