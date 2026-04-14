Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

ABD Savaş Bakanlığı'na (eski Savunma Bakanlığı) yakınlığıyla bilinen NSJ'nin analizine göre F-47, klasik bir savaş uçağından çok “hava komuta merkezi” olarak tasarlanıyor. Uçağın kokpitinden çok sayıda insansız hava aracı (İHA/SİHA) yönetilebilecek. Bu sistem sayesinde insansız platformlar düşman hava savunmasını test edecek, elektronik harp uygulayacak veya doğrudan saldırı gerçekleştirecek. Elde edilen bilgilere göre bu yapı, ABD’nin savaş doktrininde “insanlı-insansız entegrasyonu”nun en ileri aşamasını temsil ediyor. Yapay zeka destekli sistemler; sensörlerden gelen verileri analiz ederek hedef tespiti, doğrulama ve ateşleme süreçlerini hızlandıracak.