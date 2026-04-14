  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı! Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor Vatandaşlar şaşkına döndü! Daha önce böylesi görülmedi İstanbul’da korkutan salgın! Vakalar hızla artıyor CHP'de deprem! O belediye başkanı da istifa etti, AK Parti'ye geçiyor Petrolde büyük dip geliyor! Türkiye dev enerji bombasını patlatlamaya hazırlanırken Almanya çıktığına bin pişman: Geri dönebilir miyiz Urfa'da liseyi kana bulamıştı: 19 yaşındaki şahsın skandal mesajı! 33 ülke için felaket senaryosu! Türkiye 27'nci sırada yer aldı! Katil İsrail’in Gazze’deki vahşeti durmuyor! Can kaybı 72 bini aştı
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

Birçok ülke savunma alanında çalışmalarını sürdürürken sessizce tasarlanan altıncı nesil savaş uçağı ortaya çıktı. F-47 projesi küresel savunma dengelerini altüst edebilir.

#1
Foto - Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

Haber Global'de yer alan habere göre, ABD savunma sanayisinin maliyet, tasarım ve performans tartışmalarıyla gündemden düşmeyen F-35 uçağının ardından, bu kez 6. nesil savaş uçağı F-47 projesi küresel savunma medyasının odağına yerleşti.

#2
Foto - Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

Kongre’de birçok kez soruşturmalara konu olan F-35 programının ardından ABD’nin 6. nesil hava üstünlüğü projesi F-47 savaş uçağı hakkındaki detaylar da netleşmeye başladı. ABD’de National Security Journal (NSJ) tarafından Pentagon kaynaklarına dayandırılan analizde, F-47’nin özellikle Pasifik’te Çin’e karşı yürütülecek olası savaş senaryoları için geliştirildiği vurgulandı.

#3
Foto - Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

Analize göre platformun menzili F-35’e kıyasla neredeyse iki katına çıkarılırken, yapay zeka destekli komuta-kontrol sistemleri sayesinde çok sayıda insansız hava aracını aynı anda yönetebilecek kapasiteye de sahip olacak. Uçağın teknolojileri ise sır gibi saklanıyor.

#4
Foto - Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

ABD Savaş Bakanlığı'na (eski Savunma Bakanlığı) yakınlığıyla bilinen NSJ'nin analizine göre F-47, klasik bir savaş uçağından çok “hava komuta merkezi” olarak tasarlanıyor. Uçağın kokpitinden çok sayıda insansız hava aracı (İHA/SİHA) yönetilebilecek. Bu sistem sayesinde insansız platformlar düşman hava savunmasını test edecek, elektronik harp uygulayacak veya doğrudan saldırı gerçekleştirecek. Elde edilen bilgilere göre bu yapı, ABD’nin savaş doktrininde “insanlı-insansız entegrasyonu”nun en ileri aşamasını temsil ediyor. Yapay zeka destekli sistemler; sensörlerden gelen verileri analiz ederek hedef tespiti, doğrulama ve ateşleme süreçlerini hızlandıracak.

#5
Foto - Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

Analizde F-47’nin 2 mach üzeri hızlara ulaşabileceği (2 bin 500 km üzerinde) ve yaklaşık 1.900 km alanda muharebe gücüne sahip olacağı belirtildi. Bu değer, F-35’in neredeyse iki katına yakın operasyonel esneklik sağlıyor. ABD Hava Kuvvetleri (USAF) verilerine göre F-47, Next Generation Air Dominance (Yeni Jenerasyon Hava Üstünlüğü-NGAD) programının merkezinde yer alıyor ve F-22 Raptor’un yerini alacak şekilde tasarlanıyor.

#6
Foto - Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, 185’ten fazla F-47 tedarik edilmesinin planlandığını açıkladı. Program kapsamında ilk uçuşun 2028’de yapılması, uçağın 2029 itibarıyla operasyonel hale gelmesi ve 2030’larda aktif kullanıma geçmesi hedefleniyor. Uçağın Pasifik Okyanusu'nun geniş sahasında Çin ile mücadele için tasarlandığı da Bakanlık kaynaklarının açıkladığı bilgiler arasında.

#7
Foto - Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

NSJ analizine göre F-47’nin tasarımı klasik savaş uçaklarından farklı olarak “blended wing body” yani gövde-kanat bütünleşik yapıya sahip olacak. Dikey yüzeylerin minimize edilmesi sayesinde radar görünürlüğünün sıfıra yakın hale getirilmesi de hedefleniyor. Radar emici kompozit malzemeler, ısı izi azaltıcı teknolojiler ve gövde içine gömülü motor sistemleriyle uçağın tespit edilmesi zorlaştırılacak. Analizde bu yaklaşımın B-2 bombardıman uçaklarında kullanılan “radarda kuş gibi görünme” prensibine benzer şekilde geliştirildiği ifade edildi.

#8
Foto - Teknolojisi sır gibi saklanıyordu: F-47'ler maalesef geliyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 21 Mart 2025’te duyurulan program kapsamında, Boeing şirketine 20 milyar doların üzerinde bir mühendislik ve üretim sözleşmesi verildi. USAF yetkilileri, programın maliyetinin F-35’in yaklaşık üç katına çıkması nedeniyle 2024 yılında geçici olarak durdurulduğunu, ancak yapılan değerlendirmeler sonrası NGAD projesinin “kaçınılmaz” olduğu sonucuna varıldığını açıkladı. ABD'de gizli askeri projeleri üstlenen Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı – DARPA tarafından 2014’te başlatılan X-plane testleri kapsamında geliştirilen ve üst düzey gizlilik statüsünde saklanan teknolojilerin de F-47’ye entegre edildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23