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Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

2023-05-24 12:35:39
Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u Eskişehir’de satın alan bir vatandaş, aracın uzun süre ilk günkü görünmesi için seramik kaplama yaptırdı.

#1
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Yerli ve milli otomobil Togg T10X’i ön siparişle satın alan kullanıcılara teslimatlar devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar Togg’a sahip olmaya hak kazanırken, aracın ilk kullanıcıları farklı işlemler ile gündeme geliyor. Eskişehir’de de Togg’un ilk kullanıcılarından olan bir vatandaş, aracın renginin solmasını ve çizikleri engellemek için seramik kaplama yaptırdı.

#3
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Oltu renk Togg tercih eden kullanıcı, aracı uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi görünmesi için Hüseyin Kürşat Nalcı’ya emanet etti.

#4
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Togg markalı bir araca ilk kez seramik kaplama uygulandığını belirten Nalcı, “Eskişehir’de Togg markalı bir araca ilk kez seramik kaplama işlemini biz yapıyoruz. Sanıyorum Türkiye genelinde de ilk kez uygulanıyor” dedi.

#5
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

“Garanti belgesiyle birlikte müşterimize teslim edeceğiz”

#6
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Araca uyguladığı işlemleri anlatan Nalcı, kaportayı dış etkenlerden korumak için kaplama yapıldığını anlattı.

#7
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Togg’a üst seviye bir seramik kaplama yaptıklarını söyleyen Nalcı, “İlk önce aracımızın demir tozu temizliğini yaptık. Soğuk kil, katı kil işlemini uyguladık. Daha sonra polisaj işlemleri yapıldı. Son olarak da seramik işlemimizi yaptık. Seramik, aracın boyasını ve verniğini beş yıl boyunca dış etkenlerden koruyacak. Garanti belgesiyle birlikte müşterimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

“Diğer yaptığımız araçlar bir yana Togg bir yana” Bir çok farklı marka otomobile seramik kaplama yaptığını ifade eden Nalcı, yerli ve milli bir araç için çalışmanın gurur verici olduğunu belirtti.

#9
Foto - Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Togg’un diğer otomobillerden farklı olduğunu söyleyen Nalcı, “Burada her marka, her model araca işlem yapıyoruz. Bünyemize çok fazla araç geldi, çok fazla araca hizmet verdik ama Togg’a yapmamız bizim için gerçekten gurur verici. Eskişehir’de Togg markalı bir araca ilk kez seramik yapı kaplama işlemini biz yapıyoruz. Türkiye genelinde ilk sanıyorum. Diğer yaptığımız araçlar bir yana Togg bir yana gibi oldu. Yüzde 98 cam, yüzde 2 polyester bir ürün var, Çok kaliteli bir ürün. Togg’a da ondan uyguladık. Bundan altı ay önce 9 milyon liralık bir araca seramik kaplama işlemi uyguladık. Buraya her değerde araç geliyor. Haftada mutlaka bir kez seramik yapıyoruz ama Togg’un farklılığı milli ve yerli olması ve kendi aracımız olması. O yüzden yabancı firmaların aracı değil Togg’u tercih ediyoruz” dedi.

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