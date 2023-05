Türkiye genelinde bir ilk TOGG’u ilk kez böyle göreceksiniz

Togg’un diğer otomobillerden farklı olduğunu söyleyen Nalcı, “Burada her marka, her model araca işlem yapıyoruz. Bünyemize çok fazla araç geldi, çok fazla araca hizmet verdik ama Togg’a yapmamız bizim için gerçekten gurur verici. Eskişehir’de Togg markalı bir araca ilk kez seramik yapı kaplama işlemini biz yapıyoruz. Türkiye genelinde ilk sanıyorum. Diğer yaptığımız araçlar bir yana Togg bir yana gibi oldu. Yüzde 98 cam, yüzde 2 polyester bir ürün var, Çok kaliteli bir ürün. Togg’a da ondan uyguladık. Bundan altı ay önce 9 milyon liralık bir araca seramik kaplama işlemi uyguladık. Buraya her değerde araç geliyor. Haftada mutlaka bir kez seramik yapıyoruz ama Togg’un farklılığı milli ve yerli olması ve kendi aracımız olması. O yüzden yabancı firmaların aracı değil Togg’u tercih ediyoruz” dedi.