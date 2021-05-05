  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Türkiye fotoğrafları paylaştı! Azerbaycan'a teslim edildi

2021-05-05 14:29:16
Türkiye fotoğrafları paylaştı! Azerbaycan'a teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden Azerbaycan'ın, Türkiye'den satın aldığı uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın ikinci partisinin de teslimatının tamamlandığını duyurdu.

#1
Foto - Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT A.Ş tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimatında tamamlandığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT A.Ş tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimatında tamamlandığı duyuruldu.

#2
Foto - Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız bağlısı @MSB_ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun” ifadeleri kullanırken kardeş ülke Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Azerbaycan Ordusu'nun Mühendislik Birliklerinin lojistiğini geliştirmek, kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak ve güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye'den satın alınan modern mühendislik makine ve teçhizatının bir kısmını daha Azerbaycan'a getirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız bağlısı @MSB_ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun” ifadeleri kullanırken kardeş ülke Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Azerbaycan Ordusu'nun Mühendislik Birliklerinin lojistiğini geliştirmek, kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak ve güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye'den satın alınan modern mühendislik makine ve teçhizatının bir kısmını daha Azerbaycan'a getirildiği belirtildi.

#3
Foto - Açıklamada, işgalden kurtarılan topraklarda mühendislik ve istihkam birimlerinin kullanımına verilecek mayın temizleme makineleri ve teçhizatları, mayın ve patlamamış mühimmattan temizlemek amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgalden kurtarılan topraklarda mühendislik ve istihkam birimlerinin kullanımına verilecek mayın temizleme makineleri ve teçhizatları, mayın ve patlamamış mühimmattan temizlemek amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

Çin'in balistik füze menzili ABD anakarasını hedef alabilecek
Dünya

Çin'in balistik füze menzili ABD anakarasını hedef alabilecek

Çin’in balistik füzelerle silahlandırılmış yeni nükleer denizaltısı Type 094A'nın, ABD anakarasını vurabilme potansiyeli taşıdığı belirtildi..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Alparslan Kuytul'a çok sert tepki!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Alparslan Kuytul'a çok sert tepki!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmud Ünlü, Alparslan Kuytul başkanlığındaki Furkan Vakfı üyelerinin Gaziantep'te bir ca..
Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı
Gündem

Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin "Memleket" adıyla kurduğu partisinin logosu ortaya çıktı. Mavi renklerin kullanıldığı logoda Türkiye harit..
Alparslan Kuytul bakın kimlere meze oldu!
Gündem

Alparslan Kuytul bakın kimlere meze oldu!

Gaziantep'te itikaf provokasyonuna soyunan Alparslan Kuytul başkanlığındaki Furkan Vakfı üyeleri, CHP yandaşı Halk Tv'nin yayınlarına meze o..
Biden ve prens Al Nahyan görüştü
Dünya

Biden ve prens Al Nahyan görüştü

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.
Koronavirüs verileri açıklandı!
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021 Salı gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay