Türkiye fotoğrafları paylaştı! Azerbaycan'a teslim edildi

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız bağlısı @MSB_ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun” ifadeleri kullanırken kardeş ülke Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Azerbaycan Ordusu'nun Mühendislik Birliklerinin lojistiğini geliştirmek, kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak ve güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye'den satın alınan modern mühendislik makine ve teçhizatının bir kısmını daha Azerbaycan'a getirildiği belirtildi.