CHP’nin şaibeli kongre davasında sıcak gelişme: Ve merakla beklenen karar verildi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada kararını verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada kararını verdi.
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi, tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin ve heyeti "kayyımlığa" devam edecek.
Bir sonraki duruşma 16 Ekim’de görülecek.
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