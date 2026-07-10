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Gözler Doğu'ya çevrilmişken flaş gelişme: İstanbul'a komşu ilde petrol kararı alındı Rusya, Batı’ya meydan okudu: Ukrayna’yla ilgili hedeflere ulaşacağız Saklanacak delik arayacaklar… Netanyahu’nun veledi korkudan adını soyadını değiştirdi! Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak CHP’nin şaibeli kongre davasında sıcak gelişme: Ve merakla beklenen karar verildi “Gavurdan dost olmaz” diye boşuna dememişler! Hem Erdoğan’a “bilge lider” dedi, hem de o soruya tepki çeken bir cevap verdi Türkiye’nin sırası merak uyandırdı! Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu Kırmızı bültenle her yerde aranıyorlardı! Peşinde olduğumuz 54 isim yurda getirildi Türkiye'nin savunma devi siparişlere yetişemiyor: Yok böyle talep, dünya sıraya girdi
Siyaset
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CHP’nin şaibeli kongre davasında sıcak gelişme: Ve merakla beklenen karar verildi

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CHP’nin şaibeli kongre davasında sıcak gelişme: Ve merakla beklenen karar verildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada kararını verdi.

#1
Foto - CHP’nin şaibeli kongre davasında sıcak gelişme: Ve merakla beklenen karar verildi

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü.

#2
Foto - CHP’nin şaibeli kongre davasında sıcak gelişme: Ve merakla beklenen karar verildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi, tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin ve heyeti "kayyımlığa" devam edecek.

#3
Foto - CHP’nin şaibeli kongre davasında sıcak gelişme: Ve merakla beklenen karar verildi

Bir sonraki duruşma 16 Ekim’de görülecek.

#4
Foto - CHP’nin şaibeli kongre davasında sıcak gelişme: Ve merakla beklenen karar verildi

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