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Ekonomi
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Türkiye’nin ünlü hastanesi satışa çıkartıldı! İşte istenen para

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Türkiye’nin ünlü hastanesi satışa çıkartıldı! İşte istenen para

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

#1
Foto - Türkiye’nin ünlü hastanesi satışa çıkartıldı! İşte istenen para

TMSF'nin Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Türkiye’nin ünlü hastanesi satışa çıkartıldı! İşte istenen para

Muhammen bedelinin 546 milyon 500 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

#3
Foto - Türkiye’nin ünlü hastanesi satışa çıkartıldı! İşte istenen para

İhaleye katılabilmek için 54 milyon 650 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor.

#4
Foto - Türkiye’nin ünlü hastanesi satışa çıkartıldı! İşte istenen para

Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 29 Temmuz saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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