“Gavurdan dost olmaz” diye boşuna dememişler! Hem Erdoğan’a “bilge lider” dedi, hem de o soruya tepki çeken bir cevap verdi
Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde Sky News Arabia'ya röportaj veren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek olası bir çatışmada ittifakın 5. maddeyi devreye sokup sokmayacağı yönündeki soruya doğrudan cevap vermekten kaçındı. Türkiye'yi Orta Doğu'daki "birincil kriz yöneticisi" olarak tanımlayan Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "bilge bir lider" sözleriyle övdü.