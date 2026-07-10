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Ekonomi
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Gözler Doğu'ya çevrilmişken flaş gelişme: İstanbul'a komşu ilde petrol kararı alındı

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Gözler Doğu'ya çevrilmişken flaş gelişme: İstanbul'a komşu ilde petrol kararı alındı

Türkiye'nin birçok kentinde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Gabar'daki keşif sonrası gözler Doğu illerine çevrilmişken Kırklareli'nden flaş haber geldi.

#1
Foto - Gözler Doğu'ya çevrilmişken flaş gelişme: İstanbul'a komşu ilde petrol kararı alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Petrogas’ın Kırklareli’ndeki petrol işletme ruhsatını uzatma kararı aldı.

#2
Foto - Gözler Doğu'ya çevrilmişken flaş gelişme: İstanbul'a komşu ilde petrol kararı alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - Gözler Doğu'ya çevrilmişken flaş gelişme: İstanbul'a komşu ilde petrol kararı alındı

Buna göre, TPAO ve Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Kırklareli sınırları içinde bulunan "ARİ/PPG-TPO/K/E19-d4-1" pafta numaralı petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2032'ye kadar uzatıldı.

#4
Foto - Gözler Doğu'ya çevrilmişken flaş gelişme: İstanbul'a komşu ilde petrol kararı alındı

Kararda, ruhsatın kalan kanuni süresinin ise sahada yürütülecek üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılabileceği belirtildi.

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