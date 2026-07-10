Gözler Doğu'ya çevrilmişken flaş gelişme: İstanbul'a komşu ilde petrol kararı alındı
Türkiye'nin birçok kentinde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Gabar'daki keşif sonrası gözler Doğu illerine çevrilmişken Kırklareli'nden flaş haber geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok kentinde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Gabar'daki keşif sonrası gözler Doğu illerine çevrilmişken Kırklareli'nden flaş haber geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Petrogas’ın Kırklareli’ndeki petrol işletme ruhsatını uzatma kararı aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO ve Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Kırklareli sınırları içinde bulunan "ARİ/PPG-TPO/K/E19-d4-1" pafta numaralı petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2032'ye kadar uzatıldı.
Kararda, ruhsatın kalan kanuni süresinin ise sahada yürütülecek üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılabileceği belirtildi.
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