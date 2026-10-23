Türkiye enerjide bağımsızlığın kapısını açtı! 2 bin 500 kat daha güçlü devasa sistem dünyayı salladı
Türkiye'nin bilimsel alandaki yerli ve milli imkanları, küresel enerji denkleminde devrim niteliğinde bir başarıya imza attı.
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Türkiye'nin bilimsel alandaki yerli ve milli imkanları, küresel enerji denkleminde devrim niteliğinde bir başarıya imza attı.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, Türkiye'nin zengin toryum rezervlerinden elektrik elde edilmesini sağlayacak yeni bir hibrit reaktör modeli geliştirdi. Uluslararası alanda prestijli Fusion Science and Technology dergisinde yayımlanarak dünya literatürüne giren bu araştırma, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamlaştırma potansiyeli taşıyor.
Tasarlanan bu yeni nesil reaktör modelinde, daha önce üzerinde çalışılan sistemlere kıyasla yaklaşık 2 bin 500 kat daha düşük bir giriş gücüyle aynı nötron kaynağının oluşturulabileceği bilimsel olarak hesaplandı.
Sanayideki elektrik maliyetlerini kökten düşürmesi beklenen bu teknolojik gelişme, yerel kalkınmayı ve milli sanayiyi doğrudan ivmelendirecek stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Türk bilim insanlarının imzasını taşıyan bu buluş, toryum enerjisinin ticari ve güvenli kullanımı adına küresel ölçekte yeni bir referans noktası oluşturuyor.
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