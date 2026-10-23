  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Etme bulma dünyası! Siyonistin hamisi Arjantin’in başı belada Türkiye enerjide bağımsızlığın kapısını açtı! 2 bin 500 kat daha güçlü devasa sistem dünyayı salladı Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar Milyonları ilgilendiren BES planı: 2027 için yeni hedef belli oldu Uzmanlar anne ve babaları uyardı! Çocuklarda kasık fıtığını ihmal etmeyin Aralarında Karar ve Milli Gazete de var! İmamoğlu fonladığı gazeteleri sıraladı Bu işleri yapanlar 2030 yılını bile göremeyecek! İşte yapay zekanın elimizden alacağı meslekler Bilim insanları mezarı açınca beklemedikleri şeyle karşılaştı! Tarihten 8 şaşırtıcı keşif 4 binden fazla ortağı var! Türkiye’nin 47 yıllık devinden kötü haber Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: “Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız”
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Türkiye enerjide bağımsızlığın kapısını açtı! 2 bin 500 kat daha güçlü devasa sistem dünyayı salladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye enerjide bağımsızlığın kapısını açtı! 2 bin 500 kat daha güçlü devasa sistem dünyayı salladı

Türkiye'nin bilimsel alandaki yerli ve milli imkanları, küresel enerji denkleminde devrim niteliğinde bir başarıya imza attı.

#1
Foto - Türkiye enerjide bağımsızlığın kapısını açtı! 2 bin 500 kat daha güçlü devasa sistem dünyayı salladı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, Türkiye'nin zengin toryum rezervlerinden elektrik elde edilmesini sağlayacak yeni bir hibrit reaktör modeli geliştirdi. Uluslararası alanda prestijli Fusion Science and Technology dergisinde yayımlanarak dünya literatürüne giren bu araştırma, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamlaştırma potansiyeli taşıyor.

#2
Foto - Türkiye enerjide bağımsızlığın kapısını açtı! 2 bin 500 kat daha güçlü devasa sistem dünyayı salladı

Tasarlanan bu yeni nesil reaktör modelinde, daha önce üzerinde çalışılan sistemlere kıyasla yaklaşık 2 bin 500 kat daha düşük bir giriş gücüyle aynı nötron kaynağının oluşturulabileceği bilimsel olarak hesaplandı.

#3
Foto - Türkiye enerjide bağımsızlığın kapısını açtı! 2 bin 500 kat daha güçlü devasa sistem dünyayı salladı

Sanayideki elektrik maliyetlerini kökten düşürmesi beklenen bu teknolojik gelişme, yerel kalkınmayı ve milli sanayiyi doğrudan ivmelendirecek stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Türk bilim insanlarının imzasını taşıyan bu buluş, toryum enerjisinin ticari ve güvenli kullanımı adına küresel ölçekte yeni bir referans noktası oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğrusu

Emekliyim ve ayda 7-8 bin lira enerji faturası geliyor ne yaşadığımı iyi biliyorum bu laflar bana çok boş anlamsız geliyor ve artık bilimsel sallamaların hepsine karnımız Tok
TÜM YORUMLARA GİT
Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!
Gündem

Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

Televizyoncu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince ‘Beni günaha sokuyorsunuz’ d..
İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!
Gündem

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza ve Müslümanlara yönelik zulümlerini aralıksız sürdüren komünist Çin rejiminin hüküm sürdüğü topraklardan ..
Ortalık yangın yerine dönecek: Robot ordusu sahaya sürülüyor
Teknoloji

Ortalık yangın yerine dönecek: Robot ordusu sahaya sürülüyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı General Yunus-Bek Yevkurov robot ordusunu sahaya sürmeye hazırlandıklarını kamuoyu ile paylaştı.
Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı!
Gündem

Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı!

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi ve coşkulu konuşmayla emperyalist odaklara ve yerli işbi..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme!
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme!

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si çıkarıdlığı mahkeme tarafından tutuklandı. 4 kişi h..
Yardım istiyordu, meğer eşinin 2 aracı varmış! ‘Çocuğum hasta’ diyerek vicdanları sızlattı bakın ortaya ne çıktı!
Aktüel

Yardım istiyordu, meğer eşinin 2 aracı varmış! ‘Çocuğum hasta’ diyerek vicdanları sızlattı bakın ortaya ne çıktı!

Bilecik’te 'Çocuğum hasta' diyerek elindeki dergiyi satmaya çalışan kişi, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan incelemede çiftin enge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23