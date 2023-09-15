Türkiye enerji merkezi oluyor... Erdoğan'ın planını açıkladılar: Fiyatları belirleyecek

YENİ AKTÖRLER DAHİL EDİLECEK Aynı kaynağa göre, Türkiye gelecekte diğer pek çok oyuncuyu merkez aracılığıyla ticarete dahil etmeyi planlıyor. TASS projenin ilk etabında gazın büyük bölümünün Rusya'dan sağlanacağını belirtti ve kaynağın bu durumun 'fiyat istikrarı oluşmasını sağlayacağını' söylediğinin altını çizdi. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ülkenin doğalgaz üretimine darbe vurdu. Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğalgaz üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,5 azalarak 34,6 milyar metreküpe düştü... Yunan IN.gr ise 'Erdoğan'ın Trakya'da bir enerji merkezi kurma planları' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde TASS'a konuşan Türk kaynağın açıklamalarına geniş yer ayrıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile gerçekleştirdiği zirveye vurgu yapıldı.