2023-09-15 10:34:59 Türkiye enerji merkezi oluyor... Erdoğan'ın planını açıkladılar: Fiyatları belirleyecek
Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ilgili Rusya ve Yunanistan'dan dikkat çeken haberler geldi. Rus TASS haber ajansı, merkezin Batı yaptırımlarının hedefi olmayacağını yazdı. Yunan basını ise 'Erdoğan'ın planına' geniş yer ayırdı ve Türkiye'nin hedefini mercek altına aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor. Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası pek çok yaptırım ile karşı karşıya kalan Rusya, doğalgazını Avrupa'ya satabilmek için çözümü Türkiye ile anlaşmakta buldu.