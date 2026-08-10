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Ukrayna dünyaya duyurdu: Rusya'nın petrokimya kompleksine saldırı düzenledik

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Ukrayna dünyaya duyurdu: Rusya'nın petrokimya kompleksine saldırı düzenledik

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'nın petrokimya kompleksine saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Ukrayna dünyaya duyurdu: Rusya'nın petrokimya kompleksine saldırı düzenledik

Orduya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Tobolsk şehrindeki "Tobolskneftekhim" petrokimya kompleksinin hedef alındığı belirtildi.

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Foto - Ukrayna dünyaya duyurdu: Rusya'nın petrokimya kompleksine saldırı düzenledik

Tümen bölgesinde yer alan söz konusu tesise saldırının bugün yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hasarın boyutu netleştiriliyor. Tesis, Rus askeri-sanayi kompleksi için kritik öneme sahip ham maddeler üretiyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, hedef alınan tesiste yılda 6,6 milyon ton ham madde işletildiği aktarılarak "Tesis, Rusya Federasyonu ve Avrupa'nın en büyük petrokimya işletmelerinden birinin üretim kompleksinin önemli bir bileşenidir." şeklinde bilgi paylaşıldı.

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Foto - Ukrayna dünyaya duyurdu: Rusya'nın petrokimya kompleksine saldırı düzenledik

Bu tesiste farklı kimyasal maddelerin üretildiği kaydedilen açıklamada, "Bu ürünler, füze yakıtı bileşenleri, havacılık yakıtı, insansız hava araçları (İHA) için kompozit malzemeler ve ayrıca yüksek oktanlı benzin üretiminde kullanılıyor." ifadesine yer verildi.

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Foto - Ukrayna dünyaya duyurdu: Rusya'nın petrokimya kompleksine saldırı düzenledik

Rusya'nın Tümen bölgesi Valisi Aleksandr Moor, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye yoğun bir İHA saldırısının düzenlendiğini kaydetmişti. Saldırı nedeniyle bölgedeki bir sanayi tesisinde yangın çıktığını aktaran Moor, acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmişti.

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Yorumlar

Köylü

Ukrayna cami duvarına pisliyor, yarın yine bir Rus saldırısında ağlamak yok ha , bu Avrupalılar rahat durmuyor Ukrayna'yı sürekli destekleyip savaşı uzatmakla iyi etmiyorlar illa 3.Dünya savaşını çıkarma niyetindeler.
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