Türkiye elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor

KESİN SONUÇLARI BEKLEMEK ZORUNDAYDIM YSK Başkanı 14 ve 28 Mayıs’taki seçimlerin kesin sonuç ilanına ilişkin şöyle konuştu: “Kamuoyunda dillendiriliyor, sosyal medyada yazılıyor; ‘Oyumuz çalındı, şu oldu bu oldu’... Her şeyden önce geçerli olan ıslak imzalı tutanaklardır. Bu tutanakların birer sureti siyasi partilerin sandık başındaki görevlilerine teslim ediliyor. İmzaları alınıyor. Eğer veri girişinde bir yanlışlık varsa, ıslak imzalı tutanağı ekleyerek itiraz ediyorlar. Eğer itirazları da yerinde ise ilçe seçim kurullarında sonuçlandırılıyor. Eğer sonuçlandırılmadığını görürlerse, buraya kadar taşıyorlar. Her seçimde itirazlar olur normaldir. Ama Kurul’da daha önce görev yapan siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımızın söylediği kadarıyla itirazların çok fazla olmadığı bir seçim süreci yaşadık. YSK olarak, bu sürelerin tamamını beklemek zorundayız. Çok fazla itiraz gelmemiş olsa bile ben yasanın öngördüğü süreyi sonuna kadar beklemek zorundayım. Beklemezsem rahatlıkla birisi çıkıp diyebilir ki, ‘YSK sürelere uymuyor, seçim güvenli değil’. O zaman bunu söyleseler haklı olurlardı.”