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Türkiye elektromanyetik silahını çalıştırdı: İHA'lar paramparça oldu

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Türkiye elektromanyetik silahını çalıştırdı: İHA'lar paramparça oldu

Ateş Serbest 2026 tatbikatında çalıştırılan elektromanyetik silahlar Ejderha ve Gökberk silahları havada yaklaşan insansız hava araçları hedeflerini paramparça etti.

#1
Foto - Türkiye elektromanyetik silahını çalıştırdı: İHA'lar paramparça oldu

Dünyanın önde gelen savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN’ın, ÇELİKKUBBE kapsamında geliştirdiği GÖKBERK ve EJDERHA sistemleri, Ateş Serbest 2026 Faaliyeti’nde sahaya indi. İki sistem, lazer ve yüksek güçlü elektromanyetik enerji teknolojileriyle insansız hava aracı tehditlerine karşı kabiliyetlerini başarıyla sergilediler.

#2
Foto - Türkiye elektromanyetik silahını çalıştırdı: İHA'lar paramparça oldu

Atışlı faaliyeler sırasında hem GÖKBERK Lazer Silah Sistemi hem de EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemi, farklı İHA tehditlerini başarıyla aktif hale getirdi. GÖKBERK tarafından İHA’ların gövdeleri hedef alınırken, EJDERHA ise direkt olarak İHA’ların devre kartlarını etkisiz hale getirdi.

#3
Foto - Türkiye elektromanyetik silahını çalıştırdı: İHA'lar paramparça oldu

EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla İHA’ların elektronik devrelerini hedef alıyor. Sistem, tehditlerin elektronik sistemlerini bozarak yeniden başlatma veya işlevlerini kaybetme gibi etkiler oluşturabiliyor. Radar üzerinden hedef tespiti ve elektro-optik sistemle görüntü üzerinden takip kabiliyetine sahip.

#4
Foto - Türkiye elektromanyetik silahını çalıştırdı: İHA'lar paramparça oldu

Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten EJDERHA, İHA’ların navigasyon, iletişim ve komuta/kontrol sistemlerini güvenli mesafeden etkisiz hale getirmek üzere geliştirildi.

#5
Foto - Türkiye elektromanyetik silahını çalıştırdı: İHA'lar paramparça oldu

GÖKBERK, lazer silahıyla hedefleri fiziksel olarak imha edebiliyor. Sistemin elektronik karıştırıcı alt sistemi ise tehditleri elektronik karıştırma yoluyla işlevsel olarak etkisiz hale getirebiliyor. ASELSAN’ın GÖKBERK 10 modeli çekili platform üzerinde konuşlandırılıyor ve Sınıf I İHA’lara karşı 10 kW’a kadar lazer gücüyle fiziksel imha kabiliyeti sunuyor. Radar entegrasyonu, hassas hedef takibi ve gece-gündüz görev yapabilme özellikleri de sistemin kabiliyetleri arasında.

#6
Foto - Türkiye elektromanyetik silahını çalıştırdı: İHA'lar paramparça oldu

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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