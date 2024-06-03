Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Dünyanın ekonomik büyüme anlamında durgun yıl geçirdiği, ihracatın yüzde 5 küçüldüğü takvim yılında Türkiye olarak geri gitmedik, ileri gittik. Yüzde 11.4’lük bir artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. 1 yıl önce mayıs ayında 21.6 milyar dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK AYLIK İHRACATI Tam 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu. Bundan daha önemli bir rekoru açıklayacağım. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. 24.1 milyar dolar. Yani Mayıs 2024 yüzyılın en yüksek aylık ihracatı oldu.