2024-06-03 13:31:38 Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatta mayıs rekoru kırıldı. Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına 11,4 artışla ulaştık. Yıllıklandırılmış ihracatta 260,1 milyar dolar ile rekor kırıldı" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM'de mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu" dedi.