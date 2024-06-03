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Ekonomi
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Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

2024-06-03 13:31:38
Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatta mayıs rekoru kırıldı. Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına 11,4 artışla ulaştık. Yıllıklandırılmış ihracatta 260,1 milyar dolar ile rekor kırıldı" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM'de mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat "İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu" dedi.

#1
Foto - Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Dünyanın ekonomik büyüme anlamında durgun yıl geçirdiği, ihracatın yüzde 5 küçüldüğü takvim yılında Türkiye olarak geri gitmedik, ileri gittik. Yüzde 11.4’lük bir artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. 1 yıl önce mayıs ayında 21.6 milyar dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK AYLIK İHRACATI Tam 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu. Bundan daha önemli bir rekoru açıklayacağım. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. 24.1 milyar dolar. Yani Mayıs 2024 yüzyılın en yüksek aylık ihracatı oldu.

#2
Foto - Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

‘ÜÇÜNCÜ REKORU AÇIKLIYORUM’ 240 bölgeye ihracat yapıyorsunuz. Bugün büyük bir gün, mutlu bir gün. Üçüncü rekoru açıklıyorum. O da yıllıklandırılmış ihracatta rekor. Tam 260 milyar 100 milyon dolar. Geçen 5 ay içinde zorlu bir süreç vardı. Uzun tatiller vardı, kısa aylar vardı. Buna rağmen son 1 yıl içinde yüzde 2.3’lük artışla 260 milyar 100 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Son 1 yılda 6 milyar dolarlık net artışımız var.

#3
Foto - Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

İTHALATTA YÜZDE 10.3’LÜK DÜŞÜŞ Bu üç önemli rekoru söyledikten sonra yine olumlu gelişmelere devam etmek istiyorum. Gerek dış ticaret açığımızın azalması gerekse ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmesi de vereceğimiz müjdeli haberleri oluşturmaktadır. İthalatımızda mayıs ayında tam yüzde 10.3’lük azalma başarıldı. Bu da 3.5 milyar dolarlık bir azalma demektir. 34.1 milyar dolardan 30.6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık.

#4
Foto - Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

‘DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ YÜZDE 48 AZALDI’ Mayıs ayında yüzde 48 oranında dış ticaret açığımız azaldı tam 6.5 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı hızlı bir yükseliş kaydetti. 15 puan artışla yüzde 63.4’ten yüzde 78.7’ye yani 15.3 puanlık artışla yüzde 78.7’lik ihracatın ithalatı karşılama oranına yükseldik.

#5
Foto - Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

‘2024’ÜN İLK 5 AYINDA İHRACAT YÜZDE 4.5 ARTTI’ 2024’ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4.5 artarak yaklaşık 107 milyar dolara yükseldi. İlk 5 ayda net 4.6 milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk. ‘İLK 5 AYDA İTHALAT YÜZDE 9.2 AZALDI’ İlk 5 aya baktığımızda yüzde 9.2 azalışla 143 milyar 674 milyon dolara ithalatımız geriledi."

#6
Foto - Türkiye ekonomisinde mayıs rekoru!

BAKAN ŞİMŞEK: DIŞ DENGEDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, şunları kaydetti: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor. İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti. Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti. Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır. Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz.

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