Türkiye ekonomisi için büyük müjde! Nemrut Gölü'ne gelen profesör bombayı patlattı

Özellikle taş yapılarından yola çıkarak demir ve bakır madeninin olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydeden Akgül, “Madenle ilgili teknik çalışma yapılması lazım, bu da net olarak çalışma yapıldıktan sonra söylenebilir. Taş yapılarından gördüğüm kadarıyla bakır ve demirin olma ihtimali çok kuvvetli. Taş yapılarına bakıldığı zaman kendisi ipucunu veriyor. Demir ve bakır madeninin olma ihtimalini gösteriyor. Bakır ve demirin olduğu yerde diğer madenlerde zaten kombin olarak gelişiyor. Yani bir takım olarak çıkarılıyor. Onlarla ilgili de bir grup oluşturulup burada detaylı bir inceleme yapılması lazım. Ama sadece maden ve turizm konusu değil, bütüncül bir yaklaşımla tümünün aynı anda planlanarak incelenmesi, kaynak envanterinin çıkarılması, daha sonra da veri bankasının oluşturulup buna göre projeler hazırlanıp hepsinin aynı anda ve birlikte planlanarak ekonomiye kazandırılması lazım” diye konuştu.