Türkiye düşmanları titresin! Mavi vatan’ın yeni muhafızları geliyor
135 yıllık geçmişe sahip Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda (DAMYO) öğrenciler, yapay zekâ, siber güvenlik, elektronik harp ve sanal gerçeklik destekli eğitimler alarak Mavi Vatan'da görev yapmaya hazırlanıyor. Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren DAMYO'da Gine, Libya, Gambiya, Senegal ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden gelen 59'u yabancı olmak üzere toplam 1090 öğrenci, son teknoloji imkanlarla desteklenen modern eğitim anlayışıyla donanımlı astsubaylar olarak yetiştiriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gelecekteki astsubayları, VR gözlüklerle dizel motor sistemlerini öğreniyor, köprüüstü simülatörlerinde savaş gemisi sevk ve idaresinde görevalıyor.