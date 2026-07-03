Türkiye düşmanları titresin! Mavi vatan’ın yeni muhafızları geliyor

Ailesinin başlangıçta endişelendiğini ancak zamanla kararını desteklediğini belirten Hazır, "Ailem başta biraz endişelendiler ancak daha sonra beni desteklediler ve kararımla gurur duydular. Şu anda da bu şanlı yuvada eğitim görüyor olmamdan büyük mutluluk duyuyorlar. Çünkü vatanıma hizmet etmek için buradayım. Başarılı bir deniz astsubayı olmak istiyorum. Vatanımı, milletimi ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Bu şanlı yuvada eğitim görmenin gurur ve mutluluğunu onların da yaşamasını çok isterim. Çünkü buradaki eğitim bizi daha çok vatanımıza hizmet etme aşkıyla yetiştiriyor ve bizi daha bilgili, daha donanımlı bireyler haline getiriyor" dedi.