Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Yeni nesi tehditlere karşı geliştirilmiş modern bir Stand-Off Jammer Sistemi olarak KORAL-II, düşman hava sahasında belirli bir derinliğe kadar güvenli hava koridoru açarak savaş uçaklarımızın hayalet uçak gibi, düşman radarları tarafından görülmeden, ülke topraklarına girmesini ve görevlerini icra ettikten sonra yine güvenli bir şekilde geri çıkmasını sağlayabilecek. Alt bant ve üst bant Radar ED ve ET Sistemlerine sahip olan KORAL-II, Operasyonel Kontrol Ünitesi ile uzaktan kontrol edilebiliyor. KORAL-II aynı zamanda herhangi bir sığınak ortamından da kontrol edilebiliyor. Yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş gelişmiş algoritmalara sahip olan ve gerek yazılımsal, gerekse donanımsal ve RF tasarım anlamında en yüksek tenolojileri barındıran KORAL-II Sistemi ile hem fiber-optik kablo hem de RF veri bağı (Data Link) üzerinden emniyetli haberleşme mümkün olabilmekte.