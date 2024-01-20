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Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

2024-01-20 17:42:49
Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Türkiye'nin düşman güçlerini kör edecek KORAL silahını sınır hattına yönlendirebileceği konuşuluyor. Bu hamlenin ABD tüm planlarını bozması bekleniyor.

#1
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Mehmetçik, PKK/YPG gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında operasyonlarını sürdürüyor.

#2
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

ABD’nin yakın zamanda Mehmetçiğimize hain saldırılarda bulunan terör örgütüne istihbarat sağladığı iddia edilmişti.

#3
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Yerli askeri projeler üreten ASELSAN'ın KORAL sisteminin gelişmişi, güvenlik uzmanlarına göre terörstlerin ABD ile istihbarat alış verişini kesecek. Ayrıca menzili daha uzun gelişmiş KORAL sisteminin Pençe-Kilit operasyonları kapsamında tekrar sınıra kaydırılabileceği böylece şehit haberlerinin önüne geçilebileceği öngörülüyor.

#4
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

PKK'dan kaçıp teslim olan 'Agit Cudi' kod adlı terörist B.T. Türkiye'nin hava harekatlarından önce ABD'lilerin örgüte haber verdiğini anlatmıştı. Yeni Şafak'taki detaylara göre B.T. Türkiye'nin hava harekatlarından önce ABD'nin kendilerine bilgi verdiğini itiraf etti. Hava harekatlarının örgütün dengesini bozduğunu anlatan B.T., PKK'lıların ABD'den gelen istihbarat doğrultusunda mağara ve tünellere gizlendiğini söylemişti.

#5
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

ABD'li askerlerin bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ortak devriyeye çıkmadan önce kendilerini uyardığı bilgisini veren B.T., ABD'lilerin devriyeden önce PKK'ya "ortalıkta gözükmemeleri" yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.

#6
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Türk savaş uçakları terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürürken, savunma sanayiideki yerli projeler de ABD'nin teröristlerle haberleşmesini ortadan kaldıracak düzeye geldi. Yerli çalışmalar kapsamında ASELSAN'ın ürettiği KORAL 2 sistemi teröristleri ininde yakalayacak. Pençe-Kilit operasyonları kapsamında 100 kilometreli menzilli KORAL'ın gelişmiş sistemi, sınırda teröristlerin yaşam alanını daraltıp, fonlandığı ülkelerle haberleşmesini ortadan kaldıracak.

#7
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

KORAL NEDİR? ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, dost birliklerin hava ve kara harekatında düşman unsurlar içine girmesine olanak sağlanıyor.

#8
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Hedefi takip ediyor, düşman silahlarını etkisiz hale getiriyor. Bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşan KORAL, askeri araçlara entegre ediliyor, geniş bir frekans bandında çalışabiliyor.

#9
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

TRT Haber'de yer alan detaya göre ise Elektronik Harp Sistemi KORAL, İdlib'de Mehmetçiğin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatında da önemli rol oynamıştı. Koral, hedefin haberleşmesini keserek, elektronik olarak kör ediyor.

#10
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Uluslararası arenada ASELSAN’ın ihracat odaklı olarak faaliyetleri giderek arttırıyor. 2020 yılında imzalanan sözleşme altında geliştirme çalışmalarına 12 Kasım 2020’de başlanılan ve 2025 yılı ilk yarısında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen KORAL-II, GaAs tabanlı T/R modüllerden oluşan selefi KORAL-I’e kıyasla GaN temelli HEMT (High Electron Mobility Transistor) ve MIMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit) yapılarının kullanılması sayesinde daha geniş frekans bandı (radar frekanslarının tümünü kapsadığı belirtildi) kapsaması ve daha yüksek çıkış gücü (daha uzun menzil) isterlerine cevap verebilecek.

#11
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Hem Radar ED, hem de Radar ET rolünde daha geniş frekans açıklığına sahip olacak ve tehdit radar yayınlarının yön ve konumunu daha hassas şekilde tespit edebilecek kabiliyetteki KORAL-II bu sayede kullanıcıya hedef unsurları hedef unsurları daha uzak mesafeden tespit ve karıştırma/köreltme yeteneği kazandıracak.

#12
Foto - Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Yeni nesi tehditlere karşı geliştirilmiş modern bir Stand-Off Jammer Sistemi olarak KORAL-II, düşman hava sahasında belirli bir derinliğe kadar güvenli hava koridoru açarak savaş uçaklarımızın hayalet uçak gibi, düşman radarları tarafından görülmeden, ülke topraklarına girmesini ve görevlerini icra ettikten sonra yine güvenli bir şekilde geri çıkmasını sağlayabilecek. Alt bant ve üst bant Radar ED ve ET Sistemlerine sahip olan KORAL-II, Operasyonel Kontrol Ünitesi ile uzaktan kontrol edilebiliyor. KORAL-II aynı zamanda herhangi bir sığınak ortamından da kontrol edilebiliyor. Yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş gelişmiş algoritmalara sahip olan ve gerek yazılımsal, gerekse donanımsal ve RF tasarım anlamında en yüksek tenolojileri barındıran KORAL-II Sistemi ile hem fiber-optik kablo hem de RF veri bağı (Data Link) üzerinden emniyetli haberleşme mümkün olabilmekte.

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