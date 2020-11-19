Türkiye diğer bölgeler gibi oranın da istikrarını destekliyordu! İç savaşa mı gidiyorlar?

İÇ SAVAŞ YAŞANIR MI? "Nil’in paylaşılması meselesi: Hidro-diplomasi bağlamında Mısır, Sudan ve Etiyopya rekabetinin kolonyal kökenleri (1882-1964)" başlıklı yüksek lisans tezinin yazarı Osman Kağan Yücel konuya ilişkin görüşlerini ntv.com.tr'ye aktardı. Yücel, bölgede bir iç savaş yaşanır mı sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi; Etiyopya-Tigray (TPLF) arasında başlayan ve devam eden çatışmaların iç savaşa dönüşme ihtimali, bu çatışmanın ne kadar süreceği ayrıca Etiyopya'da merkezi hükümetinin bu çatışmayı hangi konseptte değerlendirdiği ile doğru orantılı. Şu ana kadar merkezi hükümet bunu bir terör operasyonu ve milli güvenlik konsepti içinde değerlendirirken, Tigray bölgesinde yaşayan etnik çoğunluğa karşı bir operasyon olmadığını sık sık vurguluyor. Bunun bölgede ve Etiyopya'nın diğer federal bölgelerinde nasıl algıladığı çok önemli. Şu an gelinen süreçte Abiy Ahmed hükümetine bir destek söz konusu.