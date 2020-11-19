2020-11-19 08:54:57 Türkiye diğer bölgeler gibi oranın da istikrarını destekliyordu! İç savaşa mı gidiyorlar?
Afrika Boynuzu'nda yer alan Etiyopya'da yaşanan çatışmalar ikinci haftasını doldurdu. Nobel Barış Ödüllü lider Abiy Ahmed'in hedefinde ülkenin kuzeyinde yer alan Tigray bölgesindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi yerel yönetimi var. On binlerce insanın yerinden edildiği operasyonun ülkede bir iç savaş çıkarmasından endişe ediliyor. Başkent Addis Adiba'daki merkezi yönetim diyalog kapısını kapatmış durumda. Araştırmacı Osman Kağan Yücel'e göre ülkenin ve bölgenin kaderini operasyonun süresi belirleyecek.