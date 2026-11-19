Dikkat çeken gelişme: Almanlar Türk devini bir anda satın aldı
Alman medya ve hizmetler grubu Bertelsmann, Türk devini sessiz sedasız satın aldı. Satış rakamı kamuoyu ile paylaşılmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alman medya ve hizmetler grubu Bertelsmann, Türk devini sessiz sedasız satın aldı. Satış rakamı kamuoyu ile paylaşılmadı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Alman medya ve hizmetler grubu Bertelsmann, iştiraki Arvato aracılığıyla Türkiye merkezli lojistik şirketi Ekol Logistics'i satın almak üzere anlaşmaya vardı. Satın alma bedelinin yüz milyonlarca euro seviyesinin orta bandında olduğu belirtilirken, işlemin tamamlanması düzenleyici kurumların onayına bağlı olacak.
Bertelsmann'dan yapılan açıklamaya göre, satın almayla birlikte Arvato, Türkiye'nin önde gelen sözleşmeli lojistik hizmet sağlayıcılarından biri haline gelecek. Yaklaşık 4 bin 500 çalışanı bulunan Ekol Logistics, başta moda, tüketici elektroniği, hızlı tüketim ürünleri, sağlık, ilaç ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Türkiye'de 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Arvato, son yıllarda ülkedeki operasyonlarını önemli ölçüde genişletti. Satın almanın tamamlanmasıyla Arvato'nun Ekol Logistics ile birlikte Türkiye'deki yıllık gelirinin 460 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Böylece Türkiye, Arvato'nun gelir bakımından en büyük beş pazarından biri haline gelecek.
Bertelsmann Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Rabe, Ekol Logistics'in satın alınmasının şirket açısından önemli bir adım olduğunu ve Arvato'nun tarihindeki en büyük yatırım niteliğini taşıdığını belirtti.
Arvato'nun Frank Schirrmeister liderliğinde Bertelsmann'ın en başarılı iş kollarından biri haline geldiğini ifade eden Rabe, şirketin gelirlerini son 10 yılda yaklaşık 1,5 milyar eurodan 3,3 milyar euroya yükselttiğini bildirdi. Rabe, Ekol Logistics'in satın alınmasının büyümelerini daha da hızlandıracağını ve cazip bir pazardaki konumlarını güçlendireceğini kaydetti.
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