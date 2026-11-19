Arvato'nun Frank Schirrmeister liderliğinde Bertelsmann'ın en başarılı iş kollarından biri haline geldiğini ifade eden Rabe, şirketin gelirlerini son 10 yılda yaklaşık 1,5 milyar eurodan 3,3 milyar euroya yükselttiğini bildirdi. Rabe, Ekol Logistics'in satın alınmasının büyümelerini daha da hızlandıracağını ve cazip bir pazardaki konumlarını güçlendireceğini kaydetti.